Última hora del caso Koldo: nuevas ramificaciones de la trama apuntan a Salvador Illa

"El ministro [Illa] ha dado el OK": los mensajes entre los investigados por el 'caso Koldo'

En el chat de WhatsApp 'los 4 mosqueteros' al que ha tenido acceso la UCO, el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el presidente del Zamora C.F. Víctor de Aldama y otros tres investigados -Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno- hablan de una reunión.

"Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos", escribió Serrano a Moreno.

Unos minutos más tarde, ambos retoman la conversación. "Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos", celebra Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad.

Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.