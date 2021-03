La UDEF cuestiona la coartada de Podemos en el caso Neurona

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha puesto en duda que los vídeos y documentos aportados por Podemos para acreditar los trabajos realizados por la consultora Neurona sean en realidad obra de la empresa.

Este informe cuestiona así los vídeos aportados por el partido de Pablo Iglesias al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid como trabajos realizados por Neurona para las elecciones generales de 2019, según un informe enviado al juez Juan José Escalonilla, que sospecha que "el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'".

La UDEF ha analizado la documentación entregada por Podemos para determinar si existen correspondencias entre los servicios que figuran en las facturas, incluidas también en la causa, y el contenido de dichos vídeos.

Autores ajenos a la empresa contratada

La Policía ha determinado que "en la gran mayoría de los archivos analizados se desconoce el autor" y, en aquellos donde ha sido posible identificarlos, "los autores tienen una relación próxima a la formación política Unidas Podemos, como es el caso de Ángela Medialdea, Patricia Pinta o Javier Iváñez", de modo que "se trata de archivos cuyos autores serían ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos".

Trabajos no asociados a la campaña electoral

Además, también ha considerado que "algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019", ya que, dentro de la memoria entregada, "se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".

Facturas genéricas

La UDEF también ha discutido las facturas emitidas por Neurona a Podemos, pues considera que los conceptos que presentan son "tan genéricos" que "no es posible determinar una relación directa en los contenidos contratados y los facturados".