Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Cada vez más nombres, y más casos, y más basura"

Las múltiples detenciones en el marco de la trama de Hidrocarburos, dentro de los que se encuentran varios nombres cercanos al Partido Socialista, la sucesión por denuncias de acoso en el interior del mismo partido y la nuevos datos del CIS sobre intención del voto que se publican este viernes. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Sucesos de escándalos en el PSOE

Y ahora el informe de la UCO sobre el caso hidrocarburos. Esto es un no parar para el Gobierno de Pedro Sánchez. No hay día en el que el escándalo de la mañana quede ocultado luego por el de la tarde. En este informe los investigadores le detallan al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las conversaciones de la trama liderada por Claudio Rivas y Aldama, que perejil en todas las salsas, fue contratado por el empresario para conseguir que la empresa Villafuel lograra la licencia para poder operar cuanto antes como mayorista sin cumplir las condiciones.

En las conversaciones desveladas ahora se desprende cómo la trama abonó más de un millón de euros a Ábalos, al que la trama apoda el putero, y a su equipo. Porque Koldo se reunió con el jefe de gabinete de la entonces vicrepresidenta Teresa Ribera y otro alto cargo del ministerio, entonces, de Reyes Maroto para que Transición Ecológica e Industria hicieran la vista gorda con las irregularidades.

Desvelan, por cierto, estas conversaciones por qué Pedro Sánchez cesó a Ábalos. Y no fue para dar un impulso al gobierno como ha venido sosteniendo el presidente repitiendo insistentemente que no sabía nada de la trama. Es lo del enfrentamiento del putero con el guapo en pleno Consejo de Ministros que acabó con la frase del guapo Sánchez de "vete a tomar por culo". Aparece en una conversación de Aldama con la hija de Carmen Pano -la de las bolsas de dinero a Ferraz-. Imputadas ambas en este caso por el abono de comisiones.

Claro, hasta que se conoció este informe lo nuevo de ayer era lo de Plus Ultra, la compañía venezolana rescatada por el gobierno tras la pandemia. La UDEF de la Policía Nacional ha arrestado al propietario y la CEO de la aerolínea. Además, los agentes han registrado por orden de un juzgado madrileño y la Fiscalía Anticorrupción la sede de la compañía y se han llevado información fiscal en busca de un posible delito de blanqueo de capitales.

A las once y media de la mañana ha convocado el PSOE una rueda de prensa Rebeca Torró, la sucesora de Cerdán y Ábalos en la secretaría de organización del partido para informar del informe sobre el Caso Salazar. Que ya es el caso Torremolinos, el caso Lugo… y desde anoche también es Caso Javier Izquierdo. Senador y miembro de la ejecutiva del partido. Ferraz mantiene el silencio sobre esta nueva denuncia pero Izquierdo ha anunciado que abandona todos sus cargos en el partido y su puesto de senador. Recuerda El País que era uno de los pocos supervivientes del equipo con el que Sánchez se rodero en su regreso a Ferraz después de ganar las primarias de 2017. Qué ojo.

Se extiende el 'me too' socialista

Después de cinco meses en el cajón y en pleno 'me too' en el PSOE el partido ha terminado ahora a toda velocidad el informe sobre Salazar para ver si así cesa la rebelión interna. Una vez hecho público el informe la secretaria de Igualdad Pilar Bernabé ha convocado a todas las federaciones a ver si se han calmado las aguas o no.

A ver si con suerte explica por qué el PSOE no puede llevar a la fiscalía casos de acoso sexual de los que tiene evidencia. No se entiende que insista en privado la cúpula socialista que ha faltado empatía y sensibilidad con las víctimas y al tiempo les endose a ellas la responsabilidad de llevar el caso o no a Fiscalía, como volvió a hacer ayer la presidenta socialista Narbona.

Y hoy hay CIS con intención de voto

Si Tezanos hace como acostumbra hoy debe darle al PSOE casi los trescientos cincuenta diputados del Congreso. Las últimas encuestas privadas que se han publicado muestran que el partido socialista cae hasta los 108 escaños, que en pocas semanas ha perdido prácticamente diez puntos de voto femenino y que Vox ya le ha empezado a quitar con fuerza votos también al partido socialista.

Tiene dicho el coronel que es él en persona el que elige las preguntas que hace el CIS atendiendo a la actualidad. Y la actualidad viene como viene. A ver con qué nos sorprende hoy.

No estuvo en el Congreso ayer Pedro Sánchez. Que había pedido el voto telemático para apoyar el objetivo de estabilidad que presentaba el Gobierno y que por segunda vez fue rechazado por la cámara. Ahora ya tiene las manos libres el ejecutivo para hacer lo que debería haber hecho antes de octubre. Es decir, presentar los presupuestos. Le repitió ayer el diputado de Junts Cruset a la ministra Montero que no ha habido senda ni habrá presupuestos.