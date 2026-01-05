MAS DE UNO

Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump, el sheriff que dice controlar Venezuela y no tiene entre sus prioridades la transición democrática"

Este lunes 5 de enero, Carlos Alsina nos trae las historias para empezar la mañana: del temporal a la última hora de la situación que atraviesa Venezuela.

ondacero.es

Madrid |

Tres historias para empezar el día, con Carlos Alsina

Del temporal de nieve y lluvia a la crisis en Venezuela, además del caso Brigitte Macron. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El crudo invierno

Óscar Puente hace saber que tiene listas 279 máquinas quitanieves. En días como el de hoy es cuando un ministro de Transportes se la juega. El temporal ya causó lluvias torrenciales anoche en las provincias de Cádiz y Málaga, con alertas en los móviles para evitar zonas inundables. A esta hora hay previsión de lluvia abundante en la de Almería, Región de Murcia y Alicante. El aviso es naranja por el frío en las provincias de Huesca y de Lleida.

La caída de Maduro

Frustración entre los venezolanos que creyeron que la caída de Maduro suponía también el fin de su régimen. A su segunda, Delcy Rodríguez, se la ve cómoda en su nuevo papel de heredera y regente aun tutelada por Donald Trump, el sheriff que dice controlar Venezuela y que no tiene entre sus prioridades la transición democrática. Le vale con que el régimen chavista se le someta en cuestiones militares y económicas.

Veredicto en el caso Brigitte Macron

Y el veredicto en el caso Brigitte Macron. El tribunal que juzga a diez personas por difundir en redes sociales infundios sobre el sexo de la señora Macron ---se empeñaron en decir que era un hombre--- conocerán hoy si sus actos tienen castigo y, en ese caso, cuál. Los acusados tienen todos más de cuarenta años y ocupaciones dispares: hay un escritor, un galerista, un corredor de bolsa y una vidente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer