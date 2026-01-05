Felix Bolaños escribe su carta a los Reyes Magos: "Que el Partido Popular no sea la marca blanca de Vox"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recurrido al tono simbólico y navideño para lanzar un mensaje político de fondo. En un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que aparece escribiendo una carta a los Reyes Magos el ministro formula una serie de deseos que combinan política internacional, crítica a la oposición y reforma de la Justicia.

Estabilidad internacional

Bolaños comienza asegurando que este año ha sido "bueno" y, por ello, se anima a pedir varios deseos a sus majestades de Oriente. El primero de ellos apunta al escenario global: "un mundo donde impere el entendimiento y el respeto mutuo y no se imponga la ley del más fuerte", una referencia implícita al contexto internacional reciente agitado por el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

El segundo deseo se centra en la política nacional. Bolaños pidió que España "sea cada día un país mejor", reclamando que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad compartida, que nadie quede atrás y que el Estado del bienestar se refuerce incluso en contextos de dificultad, como ocurrió durante la pandemia o con el inicio de la guerra en Ucrania.

Pide al PP una oposición "constructiva"

Más explícito fue en su tercer deseo, que definió como "un poco más difícil". El ministro reclamó que "el PP no sea la marca blanca de Vox" y exigió a los populares una oposición constructiva, basada en propuestas y no en la descalificación. En ese sentido, pidió que el principal partido de la oposición "haga su labor" sin recurrir a insultos o calumnias y advirtió de que quien incurra en ellas "debe pagarlo", pero sin"ensuciar a todos sin ninguna justificación".

Una justicia "Del siglo XXI"

El último deseo de Bolaños estuvo dirigido a su propio ámbito de responsabilidad: la Justicia. El ministro apostó por un servicio público del siglo XXI, más cercano, ágil y flexible, capaz de superar las inercias inmovilistas y de evitar que los problemas estructurales se cronifiquen. "Vamos a conseguir que nuestra Justicia esté a la altura de lo que quiere la ciudadanía", afirmó. Para cerrar el vídeo, Bolaños reconoció que “los Reyes Magos no lo pueden todo”, pero aseguró que el Gobierno progresista seguirá trabajando en 2026 para mejorar el país.