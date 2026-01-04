Pedro Sánchez condena "con rotundidad la violación de la legalidad internacional" en Venezuela en una carta a la militancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia por el año nuevo 2026 en la que le pide no tirar la toalla e insisten agotar la legislatura. "Seguiremos adelante", asegura Sánchez en la misiva en la que, además, pide a los afiliados "convicción, cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando" con un Gobierno progresista "cuya acción le sienta bien a España".

Además, Sánchez condena "con rotundidad" los ataques de EE.UU. a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, ya que supone "una violación de la legalidad internacional". Por eso, recuerda a los militantes la importancia de contar "con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, la resolución pacífica de los conflictos".

Tres motivos que le impulsan a seguir adelante

Según el líder del Ejecutivo, aunque el momento es "difícil", hay tres motivos que le impulsan a seguir adelante: los "mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia de la democracia"; "nuestra responsabilidad global", porque España es el "mayor contrapeso" frente al avance de la ultraderecha y "el principio de la esperanza" o, dicho de otra manera, "el deber moral de luchar por el progreso cuando está en peligro".

En la carta, Sánchez carga contra la derecha y la ultraderecha porque están "empeñadas" en que el mundo vuelva a un pasado del que costó "casi un siglo" salir y en hacer creer que "la era de la paz y el progreso ha pasado". Por eso, aunque ha escuchado y estudiado los argumentos de estos partidos, los respeta, pero no los comparte. "El mayor deber de los progresistas es conseguir que España siga avanzando", asegura.

No renunciaremos a seguir transformando España en la próxima legislatura

El presidente Sánchez asevera que es "consciente" de las dificultades, como los ataques de "la coalición PP-VOX", los recortes y privatización del Estado de Bienestar o el debilitamiento del orden internacional. Por ello, hace un llamamiento a mantener "firmes" las convicciones. "Afrontamos el 2026 cargados de energía y la ambición de siempre y no vamos a cejar en el empeño", expresa.

Así las cosas, Sánchez concluye haciendo hincapié en que no va a renunciar a su "mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas", ni a culminar "la legislatura" y reitera la idea de presentarse a los próximos comicios: "No renunciaremos a seguir transformando España en la próxima legislatura". Por ello, el presidente del Gobierno pide a sus militantes "convicción, cabeza alta, valentía y determinación".