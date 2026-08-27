Tres historias para empezar el día: Sánchez explicará el próximo jueves la gestión de su Gobierno en la crisis de Ceuta

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama político e institucional, Pedro Sánchez comparecerá el próximo jueves en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta, después de que sus socios parlamentarios le hayan forzado a adelantar su intervención. A las Cortes acuden hoy los ministros Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres en un clima de evidente malestar interno tras las declaraciones de Margarita Robles sosteniendo que el CNI sí advirtió del riesgo de una entrada masiva.

Mientras el mando único trata de sofocar el creciente clima de protestas en la ciudad autónoma (donde Educación garantiza un inicio de curso seguro mientras se buscan nuevos espacios de acogida y vías para agilizar las devoluciones), el Ministerio de Juventud reúne hoy a las comunidades autónomas para abordar el traslado de menores a la península, una cita que contará con el boicot anunciado por parte de Vox.

Por su parte, en el terreno tecnológico y judicial, Meta ha logrado evitar su primera condena federal en Estados Unidos mediante un acuerdo multimillonario. La matriz de Facebook e Instagram abonará 14.700 millones de euros y se comprometerá a aplicar restricciones severas para los menores, limitando su uso a un máximo de dos horas diarias, bloqueando el acceso a partir de la medianoche e introduciendo nuevos mecanismos de supervisión parental.

A la espera de que el tribunal de Oakland (California) ratifique la resolución, el pacto libra al gigante tecnológico de afrontar indemnizaciones sensiblemente superiores por las demandas de los estados que le acusaban de generar adicción en niños y adolescentes, avivando el debate en el resto de grandes compañías del sector.

Por último, en la escena internacional, una devastadora riada desatada en una zona remota del Himalaya se cobra ya la vida de más de 150 personas y deja cerca de 500 desaparecidos. El desbordamiento de una gigantesca colada de agua, barro y escombros (cuyo origen podría estar en un terremoto o en un alud previo) ha destruido por completo viviendas, puentes, carreteras y centrales eléctricas en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet.

La inmensa mayoría de las víctimas son turistas procedentes de la India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia; y aunque las autoridades nepalíes han señalado la presencia de dos españoles sin localizar, el Ministerio de Asuntos Exteriores asegura por el momento no tener constancia de ningún nacional afectado por la catástrofe.