Tres historias para empezar el día: Grande-Marlaska comparece en el Congreso con el papel del CNI y el aumento de la tensión en Ceuta como telón de fondo

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano político e institucional, la Cámara Baja acoge hoy las comparecencias de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz, con el cuestionado papel del CNI y la escalada de tensión en Ceuta como trasfondo. A pesar de que el ministro Félix Bolaños volvió a insistir ayer en la ausencia de información previa y precisa por parte de los servicios de Inteligencia, las protestas en la ciudad autónoma derivaron anoche en episodios violentos, cuando un grupo de manifestantes quemó y arrojó al mar los enseres de los migrantes acampados en la playa.

Mientras el Ejecutivo apela a la calma y condena los altercados, las comunidades autónomas han aprobado destinar 25 millones de euros para Ceuta, esquivando por ahora el debate sobre el reparto de los menores a la península.

Por su parte, las emergencias medioambientales e internacionales dejan dos focos de máxima preocupación. En Valencia, la UME ha sido movilizada tras declararse un incendio en El Saler que forzó ayer el desalojo preventivo de la pedanía, una torre de apartamentos y varios campings. Mientras tanto, en una remota región del Himalaya continúan las agónicas labores de rescate tras la gigantesca riada provocada por la rotura de un glaciar y el posterior desprendimiento de hielo y rocas.

Con helicópteros distribuyendo suministros en áreas aisladas, el balance de fallecidos roza ya los 500 y los desaparecidos superan los 1.400, confirmándose la presencia de cuatro ciudadanos españoles entre ellos.

Por último, en la escena internacional se ha producido el fallecimiento a los 84 años de Ratko Mladić, conocido como "el carnicero de los Balcanes", quien cumplía condena a cadena perpetua en La Haya por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Bosnia.

El exgeneral serbobosnio, que pasó sus últimos 15 años tras las rejas, comandó las fuerzas responsables de la masacre de Srebrenica en 1995 (donde se ejecutó a 8.000 hombres y jóvenes musulmanes en una zona protegida por la ONU para sepultarlos en fosas comunes), además de haber dirigido el cruento asedio a Sarajevo en su intento de erigir una Gran Serbia.