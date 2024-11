Todos los que han desmentido a Mazón: UME, Aemet o Confederación del Júcar: "No es lo que merecen las víctimas"

La desgraciada DANA en Valencia ha dejado la figura del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en una situación muy delicada. Su gestión del día de la tragedia y de las jornadas posteriores se han puesto en el foco para pedirle responsabilidaes y en muchos casos exigir su dimisión. Varias instituciones, organismos y figuras públicas han desmentido diferentes declaraciones de Mazón, evidenciando cierta improvisación y desconocimiento en diversas materias.

La UME: "Actuamos cuando nos lo autorizan"

El general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compareció en Moncloa para responder de manera contundente a las declaraciones de Mazón sobre la actuación del cuerpo. Marcos explicó que la UME estaba lista desde el inicio de la emergencia, con 500 efectivos movilizados y preparados para intervenir, pero aclaró que el despliegue en terreno depende exclusivamente de la autorización de las autoridades autonómicas.

"Es la Generalitat Valenciana quien decide dónde y cuándo intervenimos", afirmó Marcos, añadiendo que la UME actuó "con disciplina" y en el marco de los protocolos establecidos. Recalcó que no podían actuar sin orden del director de emergencias autonómico.

Aemet: "La alerta era clara desde horas antes"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también matizó otras declaraciones de Mazón. Mientras el presidente afirmaba que el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata fue la razón para enviar la alerta masiva a los móviles pasadas las 20:00 horas, Aemet y el Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron que ya se estaba debatiendo este riesgo desde las 17:00 horas en la reunión del Cecopi.

"A las 17:30 ya se discutía la posibilidad de evacuar municipios y usar el sistema Es-Alert", aseguraron fuentes de Aemet. La información sobre la gravedad de las lluvias y el peligro de crecidas estaba disponible mucho antes de que se tomaran decisiones, añadiendo que se insistió durante toda la mañana en que las precipitaciones superarían los 180 litros por metro cuadrado, algo que Mazón negó e incluso llegó a borrar un tweet en X.

La Confederación Hidrográfica del Júcar: "No emitimos alertas públicas"

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también fue utilizado por Mazón para justificar los retrasos en la alerta móvil. El presidente señaló que la CHJ desactivó tres veces la alerta hidrológica antes de la crisis, pero el organismo desmintió estas declaraciones.

"No tenemos competencia para emitir ni desactivar alertas públicas", explicaron desde la CHJ, indicando que su función es medir y proporcionar datos sobre pluviometría y niveles de cauces, mientras que las decisiones sobre alertas y medidas de protección corresponden a la Generalitat.

El alcalde de Cullera: "No sé por qué me llamó Mazón"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también ha enfrentado el discurso de Mazón. Según Mayor, el presidente lo llamó el 29 de octubre, pero no para alertarlo sobre la emergencia o los riesgos en la presa de Forata. "No me comunicó absolutamente nada sobre la emergencia. No sé por qué me llamó", afirmó el alcalde, negando así que esa llamara sirviera de advertencia de ningún tipo.

Mayor también se refirió a la polémica comida que Mazón mantuvo ese día, señalando que "ningún protocolo de alerta roja permite que te vayas cinco horas a un restaurante". Criticó que el presidente no contactara con otros alcaldes de las zonas más afectadas, como Paiporta o Ribera Baja.

Preguntado por los motivos de la llamada de Mazón, el alcalde ha afirmado que todavía no lo sabe ni lo entiende. "Por eso no lo he hecho público antes: por no poner más leña en el fuego, porque entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esa catástrofe".