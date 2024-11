El PSPV pide la factura de "la presunta" comida que Mazón mantuvo el 29 de octubre

En declaraciones a los medios en Les Corts, el PSPV, en alusión a la comida que Mazón compartió ese día con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt, una propuesta que ella rechazó, según informaron días después desde Presidencia de la Generalitat, asegura que "Primero nos dijeron que era porque estaba trabajando en los presupuestos con su entorno más cercano. Luego nos dijeron que era un almuerzo privado. Luego nos dijeron que era un almuerzo de trabajo. La cuarta versión fue que era un picoteo cerca del Palau. Y la quinta ya era una comida larga, una comida larga, de cinco horas, con una periodista para darle la dirección de la televisión pública valenciana para controlarla. No sabemos si hay una sexta versión, pero los antecedentes nos preocupan".

Muñoz ha remarcado que "el problema no es tanto dónde comía o con quién comía Mazón", sino que "no estaba donde debía estar". "No falló el estado autonómico, no falló el Gobierno de España: falló el 'president' de la Generalitat. Y es el responsable en primera persona", ha reiterado, y ha exigido que "la verdad aflore" por "higiene democrática".

En esta línea, ha acusado al PP de "adaptar el manual de desinformación que hace siempre que se produce una tragedia en España" porque "es el mismo PP que manipuló información en el 11-M o en el accidente de Metrovalencia". Pero ha subrayado que "la diferencia es que ahora sí que se puede defender la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que los medios de comunicación están muy atentos y que hay un sentir general en España que se quiere saber la verdad".

"Ya le digo yo a Carlos Mazón que se piense muy bien si no tiene que aportar ya una sexta versión a esa ausencia del puesto de mando el día de la emergencia, porque si algo nos ha enseñado la política y la vida en general es que la verdad siempre se sabe", ha lanzado, y ha defendido que es "imprescindible" que presente "esa factura" porque "la ciudadanía merece saber por qué su presidente no estaba donde tenía que estar en el día más importante para los valencianos".

Sobre cómo pedirán la factura, ha indicado que "si es una comida de trabajo" debería haberla pagado la Generalitat y estar publicada en su portal de transparencia "sin que nadie la pidiera". "Mazón tiene la obligación de presentar la factura y, sinceramente, creo que el primer beneficiado de presentar esa factura sería él", ha abundado, y ha advertido: "Si el PP o Mazón alude a cuestión de confidencialidad, iremos a los tribunales".

Gobierno técnico

El síndic socialista también ha insistido en la propuesta que lanzó la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, de que el PP nombre a un 'president' y a un gobierno "técnico" que sustituya al de Mazón para afrontar la reconstrucción tras la DANA, al considerar a Mazón "inhabilitado" para liderar este proceso: "Desde el punto de vista moral, no tiene ya ni la autoridad ni la capacidad para poder liderar la reconstrucción".

Según ha defendido, su propuesta "sincera y de buena fe" buscar "desbloquear la situación" sin conducir a un adelanto electoral ni a la "dimisión sin más de Mazón". "Este es el momento de quitar fango y no de poner urnas", ha sostenido, y ha añadido que la dimisión de Mazón por un sustituto "apoyado por la extrema derecha" tampoco sería la solución.

Por tanto, ha hecho hincapié en que lo primero es que el PP destituya a Mazón para y nombre a un 'president' "con un perfil de reconocido prestigio" y a un Consell transitorio "de expertos en la materia" para, a partir de ahí, ir a elecciones en 2025.

Tras reiterar que el PSPV "ofrecería sus votos para esa destitución y formación del gobierno de transición", ha puntualizado que no quieren ocupar "ningún sillón" en ese Consell, solo "superar la crisis institucional provocada por un 'president' que ahora mismo es más un obstáculo que cualquier tipo de ayuda a futuro". "Nunca en la historia de la Comunitat Valenciana los ciudadanos han tenido una desconfianza tan absoluta de las instituciones", ha aseverado.

Ha acusado a jefe de los 'populares' de estar "escondido"

Además, ha explicado que su ofrecimiento va dirigido a los diputados del PP en Les Corts y "especialmente" al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que "tiene que responder". Ha acusado a jefe de los 'populares' de estar "escondido" desde que el PSPV hizo esta propuesta y ha advertido que "Mazón es un problema también para el PP y para Feijóo".

Respecto a quién debería ser el 'president' técnico, Muñoz ha señalado que "cualquiera mejor que Mazón", que el PP debe responder primero a su propuesta y que Feijóo tiene una "oportunidad" de oro para hacerlo este lunes tras la junta directiva del partido a la que asiste el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca.

Preguntado por la remodelación del Consell, de momento solo se sabe que la vicepresidenta, Susana Camarero, será la nueva portavoz, que habrá una nueva vicepresidencia para la reconstrucción y una Conselleria de Emergencias, ha afirmado que cualquier cambio será "insuficiente" mientras siga Mazón.

En este punto, el síndic del PSPV ha aludido a una información publicada por 'eldiario.es' sobre que Mazón adjudicó a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. "Estamos a uniendo derivadas muy peligrosas; ya no solo es la incapacidad, la incompetencia y la insolvencia de Mazón durante la DANA, sino que empieza a sobrevolar oscuridad en la adjudicación de los contratos. Esto es una situación insostenible", ha denunciado.