Todas las veces que ha sido reprobado Marlaska en el Congreso desde que es ministro

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido reprobado por tercera vez en el Congreso. Esta vez ha sido por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y el pleno, que ha aprobado la decisión por mayoría absoluta -184 votos a favor, 149 en contra y 11 abstenciones-, ha pedido su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, en el Senado también ha sido reprobado otras tres veces, la última el pasado 9 de septiembre. Le sigue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha sido reprobado cinco veces entre las dos cámaras.

La primera de Marlaska en febrero de 2023

La primera reprobación de Grande-Marlaska fue en febrero de 2023, también fruto de otra crisis migratoria. El 24 de junio de 2022 saltaron la valla de Melilla miles de migrantes, de los cuales 23 murieron y cientos resultaron heridos.

El PP cuestionó la versión del ministro y le acusó de falta de transparencia, explicaciones contradictorias y de no asumir responsabilidades. La reprobación salió adelante con 173 votos a favor (PP, Vox, Junts, ERC, BNG); 160 votos en contra (PSOE, Podemos, Más País y Teruel Existe) y 15 abstenciones (PNV y EH Bildu).

La segunda en febrero de 2024

Justo un año después, el 29 de febrero de 2024, llegó la segunda reprobación. Como telón de fondo, la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), que fueron embestidos por una narcolancha cuando participaban en una operación contra el narcotráfico.

El PP culpó a Marlaska por falta de medios materiales y humanos y de desmantelar unidades especializadas. La medida salió adelante con 171 votos a favor, 165 en contra y 11 abstenciones, en este caso de Junts y Podemos.

La tercera, la crisis migratoria

La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de junio ha sido el motivo por el que el Congreso ha reprobado por tercera vez al ministro. Desde que se produjo la invasión, el PP le ha acusado y al Gobierno de no proteger la frontera, de colaborar con Marruecos, de ocultar información y de ofrecer explicaciones contradictorias sobre lo sucedido.

La reprobación ha salido adelante por mayoría absoluta, gracias a 184 votos a favor, 149 en contra y 11 abstenciones. Además, los partidos que la han impulsado, han pedido su dimisión a Pedro Sánchez.

Otras tres reprobaciones en el Senado

El ministro del Interior también ha sido reprobado tres veces en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. La primera, una semana antes de su primera reprobación en el Congreso, por el mismo motivo, el salto masivo de la valla de Melilla.

La segunda reprobación también se produjo una semana antes de la segunda reprobación en el Congreso y también tuvo como causa la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Por último, el pasado 9 de septiembre fue reprobado en la Cámara Alta por tercera vez por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

Cabe señalar que una reprobación es una censura política aprobada por una moción o proposición no de ley, pero no tiene efectos a nivel de destitución. Su principal efecto es parlamentario y político: se deja constancia de que una Cámara considera insatisfactoria la gestión del ministro y solicita formalmente al presidente que lo cese.