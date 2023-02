Tamames y Vox, "cerrojazo informativo" y falta de "convergencia" para la moción de censura

Vox aún no ha presentado oficialmente a Ramón Tamames como su candidato a la moción de censura porque la decisión al parecer todavía no está tomada. Si se supo la semana pasada fue debido a una filtración a los medios de comunicación y a declaraciones realizadas por el propio Tamames en diversas entrevistas que concedió.

Cerrojazo informativo

Sin embargo, según publica El Español, el ex del Partido Comunista acaba de aparcar su gira por los medios debido a la indicación de "cerrojazo informativo" que recibió por parte de Vox después de su última reunión con la dirección. "El catedrático de Economía venía radiando y televisando, casi a tiempo real, su decisión. De ahí que los de Santiago Abascal, al considerar que este ruido mediático les perjudica, hayan pedido discreción", publica el diario citando a fuentes solventes.

Debido a la expectación que está generando la moción de Vox y Tamames, el líder de la formación publicó un mensaje en Twitter este miércoles en el que pedía "paciencia" porque aún se estaba trabajando para "llegar a un acuerdo".

Falta de "convergencia" en algunos puntos

El propio Tamames también explicó en una conversación con El Mundo que se necesitaba "más tiempo para ver los temas": "Nos falta llegar a una convergencia en algunos de los puntos", afirmó el catedrático de economía, que tal y como cuentan desde El Español lleva escribiendo su "programa de gobierno" desde que se supo que iba a ser el candidato de la moción de censura.

Las fuentes consultadas por el diario indican que el texto de Tamames no es un "alegato" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino un "discurso dirigido a la nación" en el que ha pedido soluciones a los principales problemas del país: economía, energía, poder judicial, cuestión territorial, la Ley 'Sólo sí es sí', memoria histórica, Código Penal, etc.

¿Los puntos en los que aún no hay acuerdo? Según publica El Mundo, los planteamientos no coinciden en torno a dos temas: violencia de género y política de inmigración. El ex del PCE no derogaría las actuales leyes de inmigración porque "cerrar el grifo sería condenar a España a la población acelerada". Tampoco derogaría la Ley contra la violencia de género: "Creo que hay que defender a la mujer como hay que defender al hombre".

Tampoco hay "convergencia" en la derogación del título VIII de la Constitución para acabar con las Autonomías, ni en la ilegalización de los partidos independentistas.