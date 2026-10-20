El Supremo aplica la amnistía total a los condenados por el procés y podrán presentarse a unas elecciones

Un día después de que el magistrado Pablo Llarena revalidase su decisión de levantar las órdenes nacionales de busca y captura y detención sobre el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, el Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía total a los condenados por el 1-O.

En un auto emitido por el alto tribunal, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia de la causa del procés, de tal forma que se levanta la inhabilitación tras aplicarse la amnistía de los delitos de malversación por los que fueron condenados.

Tras la concesión de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional a la exconsejera Dolors Bassa, la doctrina ha sido considerada como extensible al resto de condenados independentistas, entre los que se encuentran Junqueras, Romeva y Turull.

De esta forma, los cuatro exmiembros del Gobierno catalán han solicitado la eliminación de antecedentes penales anotados a raíz de la sentencia que les condenó. Por ello, el tribunal ha acordado poner en conocimiento del Ministerio de Justicia su auto con el fin de que se proceda a ello.

Se desestima el recurso de Vox

Llarena desestima, de esta forma, el recurso presentado por la acusación popular de Vox contra su decisión del pasado 6 de octubre, que el partido tachó de "intempestiva" y pidió revocar, después de que dejara sin efecto provisionalmente las órdenes de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

El instructor señala que la doctrina del Constitucional debe aplicarse, aunque no comparta las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por la corte de garantías, de la que echó en falta "mesura" en su sentencia.

Además, indica que este pronunciamiento se limita al alzamiento de las órdenes y no constituye "la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos, ni sustituye a la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente".

El magistrado concluye que no es compatible "mantener las órdenes mediante la reproducción del razonamiento constitucionalmente rechazado, ni exigir a cada procesado la obtención de un nuevo amparo para corregir la misma consecuencia".

Podrán presentarse a las elecciones

La aplicación de la doctrina provoca que los líderes del procés puedan presentarse a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Aunque el ex dirigente de ERC, Oriol Junqueras, se ha autodescartado para formar parte de las listas de su formación, a partir de ahora podrá concurrir a cualquier proceso electoral.

La inhabilitación hasta 2031 queda eliminada y, por tanto, todos los condenados tendrán la posibilidad de liderar sus partidos en los comicios que están por llegar. Tendrán hasta el 26 de octubre para presentar formalmente su candidatura.

El primer regreso anunciado

El exconseller Antoni Comín, dirigente independentista encausado por el 'procés' y que está en Bélgica desde 2017, ha anunciado que viajará a Madrid el próximo jueves para recoger su acta de eurodiputado.

No obstante, no será hasta el domingo cuando tendrá lugar lo que denomina su "retorno del exilio", cruzando la frontera desde Francia. Comín tenía previsto formalizar su regreso a España el domingo 25 de octubre, pero la citación recibida de la Junta Electoral central le hace tener que viajar antes, tal y como ha indicado en un encuentro con la prensa en la sede del Parlamento Europeo.

Asimismo, Comín ha hecho referencia a un hipotético regreso con Carles Puigdemont. A pesar de no hacerlo de manera conjunta, eso no resta simbolismo al retorno. "Si lo miramos desde el punto de vista personal, me hacía mucha ilusión volver juntos", pero hay unas "obligaciones políticas".

Respecto a la vuelta del exlíder catalán, ha asegurado entender sus razones de posponer la vuelta tras las elecciones del 29N. "Entiendo y comparto las razones por las que el expresidente Puigdemont prefiere aplazar su regreso a después de las elecciones españolas", ha concluido.