La sonrisa de Irene Montero en el discurso de Feijóo: "¿El Gobierno más feminista va a cesar a la ministra de Igualdad?"

El líder del Partido Popular ha cargado contra Pedro Sánchez y los pactos del PSOE en su discurso en la primera jornada del debate de investidura. Feijóo ha clamado contra la "corrupción política" que ve en el candidato socialista, al mismo tiempo que ha criticado una amnistía que "no se votó en las urnas".

Pero durante su discurso también ha dejado alguna pregunta que ha provocado las sonrisas de Irene Montero y también de Ione Belarra. A cuenta de las diferencias entre Sumar y Podemos, Feijóo se ha preguntado qué se puede hacer con la formación morada.

"¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es una cosa sorprendente", ha dicho a la ministra de Igualdad en funciones, que no ha podido evitar sonreír desde su escaño.

El presidente popular también se ha preguntado por qué Sánchez cesará a Irene Montero: "¿Es usted el Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?", ha dicho ante las risas de la bancada popular y de la propia Montero.

La denuncia de Irene Montero contra Sánchez y Yolanda Díaz

Horas antes del debate de investidura, Irene Montero había denunciado que "el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del Gobierno va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos".

En declaraciones en el patio del Congreso al término de la sesión matinal del debate de investidura, Montero enjuició que "España está aliviada sin duda alguna porque no van a gobernar las derechas", pero puntualizó que "para parar esta ofensiva reaccionaria que estamos viendo desplegarse desde el poder político y también desde el poder mediático y desde el Poder Judicial las palabras no bastan", sino que "es necesario que esas palabras de forma valiente se conviertan en hechos". Como temas concretos para pasar a los hechos, citó el conflicto de Palestina y el feminismo.

"Igual que en 2019, la pregunta de la legislatura y de la investidura es si Podemos va a estar o no en el Gobierno", acotó, igual que la secretaria general del partido, Ione Belarra, en Canal Red. Para justificarlo, citó los avances de España en algunos índices internacionales de igualdad y coligió: "Tenemos que seguir transformando nuestro país con valentía y sin ponernos de perfil, eso son señas de identidad de Podemos".

Montero emplazó a que la pregunta de si Podemos estará o no en el Gobierno "solamente la puede responder Pedro Sánchez" y que "es en su mano en la que está que Podemos esté dentro del Gobierno".

Finalmente, insistió en que "Podemos es la formación política que no se pone de perfil y que, cuando vienen los momentos difíciles, está ahí, no solamente para frenar a las derechas, sino para también seguir impulsando los avances que son necesarios". "Sería algo bueno que tengamos un Gobierno de coalición y no solamente un Gobierno en el que mande Pedro Sánchez", remató, en uno de los mensajes habituales de Podemos obviando que Sumar también formará parte del Ejecutivo.