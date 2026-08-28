Sánchez preside de forma telemática la reunión del mando único de Ceuta con la ciudad autónoma en una situación límite

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes de manera telemática la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la situación en Ceuta creado para coordinar la respuesta a la crisis migratoria de la ciudad autónoma, en un momento de máxima tensión, donde las protestas vecinales han derivado en enfrentamientos y ataques contra los asentamientos de migrantes.

La reunión llega después de que el miércoles se celebrara en Ceuta la primera sesión presencial del órgano, encabezada por el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo ha entrado así en una nueva fase de la gestión de una crisis que comenzó a finales de julio con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Torres anunció tras ese encuentro que el Gobierno retirará los polideportivos de la relación de instalaciones susceptibles de acoger a migrantes, después del rechazo generado en la ciudad. El Ejecutivo pretende sustituirlos por otros espacios y mantiene como prioridad identificar a las personas que permanecen en la vía pública para facilitar posteriormente su retorno conforme a la legislación.

La tensión estalla en las calles

La nueva reunión llega después de una jornada especialmente complicada en Ceuta. Decenas de vecinos bloquearon este jueves el paso de vehículos de Cruz Roja que transportaban alimentos y agua para los migrantes concentrados en la playa del Trampolín.

Poco después, un grupo de manifestantes esquivó el cordón policial y accedió a la zona donde se encontraban los asentamientos temporales. Allí destrozaron tiendas de campaña, quemaron parte de las instalaciones y arrojaron al mar pertenencias de los migrantes. La Policía Nacional tuvo que intervenir y empleó material antidisturbios para dispersar a los concentrados.

Los incidentes se producen después de varios días consecutivos de movilizaciones vecinales contra la gestión del Gobierno. El nivel de tensión en las protestas, inicialmente centradas en el rechazo al uso de instalaciones públicas para acoger a migrantes, ha ido escalando progresivamente.

Un escenario de máxima presión

La situación se complica además por los enfrentamientos registrados en distintos puntos de la ciudad. Durante la noche del miércoles al jueves, la Policía tuvo que intervenir para impedir nuevos choques entre vecinos y migrantes, mientras que un ataque con piedras contra una patrulla militar terminó con cuatro militares heridos leves y 12 migrantes detenidos.

En este contexto, Sánchez asumirá directamente la dirección política de la respuesta en la reunión del Comité de Situación. El órgano cuenta con representantes del Gobierno central, la Ciudad Autónoma de Ceuta y las distintas instituciones implicadas en la gestión de la crisis. El objetivo inmediato pasa por recuperar la normalidad, reforzar la coordinación entre administraciones y avanzar en los procedimientos de identificación y retorno.