Sánchez presentará el 17 de julio su plan de calidad democrática, que limitará la financiación pública de medios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el próximo 17 de julio comparecerá ante el pleno del Congreso para presentar el plan de calidad democrática que anunció tras su periodo de reflexión y que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación.

Sánchez ha anunciado esa comparecencia en una entrevista en la cadena Ser en la que ha recordado que, tal y como ya había avanzado semanas atrás, el plan reformará también las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación.

A ello ha sumado la reforma de la ley de publicidad institucional, que ha señalado que va a cumplir veinte años y no incorpora por tanto el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación.

"Es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos", ha añadido.

Poner freno a los pseudomedios

Eso es lo que ha asegurado que está ocurriendo en algunos gobiernos del PP con Vox, por lo que ha defendido establecer un máximo de financiación pública para los medios.

Con ello pretende poner freno a lo que ha dicho que está ocurriendo en la actualidad, que haya medios que sólo tienen recursos públicos y carecen de lectores.

Eso, a su juicio, pone en grave riesgo la independencia de los medios y hace que algunos de ellos se conviertan en "pseudomedios" de comunicación digitales.

Una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios

Tras presentar su plan ha avanzado que el Gobierno abrirá una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios que quieran participar en el mismo y, a la vuelta del verano, se pondrán en marcha todas las medidas legislativas que incluya y que se ha mostrado convencido de que van a reforzar la democracia.

Sánchez ha asegurado que las medidas van a ser acordes a la normativa europea, como la que recoge la directiva aprobada en abril sobre la ley de independencia de los medios de comunicación y que ha recordado que contó con el apoyo del Partido Popular Europeo.

Una ley que ha dicho que garantiza la transparencia, la pluralidad informativa y la lucha contra los bulos.

El PP critica que Sánchez se lance a perseguir a la prensa

El Partido Popular considera que con este anuncio sobre los medios de comunicación Pedro Sánchez "se lanza a perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática".

En una valoración sobre la entrevista del presidente del Gobierno resalta que Sánchez haga este anuncio en la semana en la que su mujer declara como imputada por corrupción, en la que puede ser imputado el fiscal general del Estado por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso, y en la que el TC podría seguir abaratando sentencias condenatorias por el caso de los ERE.

Apuntan los populares que "la democracia necesita una prensa libre, no amordazada. Por eso no vamos a respaldar ninguna caza de brujas. No lo hicimos cuando la iniciaron contra los jueces en los momentos en los que desde el Ejecutivo se les llamaba "fachas con toga", ni lo haremos ahora que el presidente busca ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia del propio Pedro Sánchez."

Añaden que "si quiere dignificar el papel de los medios, que empiece por aquellos sobre los que tiene competencia directa: reemplace a quien nombró presidente de la agencia EFE tras ser su responsable de Comunicación en Moncloa y fuerce la dimisión de la presidenta de RTVE a la que nombró por su condición de militante del PSOE".