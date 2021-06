Rufián, a Sánchez: "No serán un Gobierno de izquierdas mientras haya una persona amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha comenzado su intervención en la Sesión de Control al Gobierno, preguntándole al presidente Sánchez por los planes que tiene su Ejecutivo tras los indultos que han concedido a los presos del procés. A lo que el presidente le ha respondido preguntando por los "planes que tiene ERC tras la medida de gracia que ha tomado el Gobierno".

Según Pedro Sánchez, se trata de "una cuestión de que no podemos seguir fracturando a la sociedad catalana", sino que hay que comenzar a unirla. "La unión basada en la ley, en la legalidad democrática hace a nuestro país más fuerte, pero sobre todo la comunidad de afectos, de respeto y de convivencia me parece que hace aún más fuerte a la sociedad española y al conjunto de la sociedad catalana", ha matizado el presidente del Gobierno.

Voy a pedirles que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el estatuto de autonomía de Cataluña

Aunque el líder del Ejecutivo recalca que en España "cada cual puede defender las ideas que considere" y él no va a "convencerles de que la mejor solución no es la independencia sino la unión con el conjunto de pueblos de España", sí solicita tanto a ERC, como a Junts per Catalunya, "que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el estatuto de autonomía de Cataluña".

Gabriel Rufián: "Hay muchísima represión en Cataluña"

Por otro lado, el portavoz de ERC ha querido agradecer a Pedro Sánchez "la valentía ante la jauría", aunque cuestiona si se trata de valentía o necesidad. Por lo que se pregunta "y ahora qué", ya que según sostiene Rufián, "hay muchísima represión en Cataluña y fuera de Cataluña".

Gabriel Rufián considera que para el bloque independentista aún queda "muchísimo por recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la ley mordaza" y advierte al Gobierno central que "no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente y eso en este país aún pasa".

El dardo envenenado de Gabriel Rubén a Pablo Casado

Asimismo, Rubén también ha criticado a Pablo Casado por decir que los indultos son inconstitucionales, "no se lo sabe, artículo 62 de la Constitución", le recuerda el portavoz de ERC y, dirigiéndose al resto de la cámara, comenta "¿Lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la lección".