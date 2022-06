Rubiales amenazó por WhatsApp a Pedro Sánchez con dejar a España sin Mundial

El diario 'El Confidencial' continúa publicando los mensajes de WhatsApp del presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que sufrió un hackeo en su móvil. Entre alguno de los polémicos mensajes del teléfono de Rubiales se encuentran tanto deportistas, como el jugador del Barça Gerard Piqué, con el que pactó una comisión de 24 millones de euros por la Supercopa en Arabia, pero también otros altos cargos públicos, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque ya se dio a conocer que Rubiales tenía mensajes guardados con Sánchez desde 2018, desde el Gobierno afirmaron sentirse tranquilos porque no había "ningún Luis sé fuerte", tal y como dijo la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, en 'Más de uno' con Carlos Alsina. Sin embargo, la relación por WhatsApp entre ambos se fue enturbiando cada vez más por las declaraciones públicas de Rubiales.

Una de estas ocasiones fue en el mismo año, en el año 2018, cuando Sánchez realizó la primera visita oficial a Marruecos, donde se reunió con Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani. Durante estos días, Sánchez invitó al país vecino a organizar un Mundial de 2030 junto a Portugal. Pero minutos después de la rueda de prensa, desde la Federación de Fútbol dejaron en evidencia al Gobierno al asegurar que nadie les había informado sobre el tema, al igual que el presidente portugués, Antonio Costa.

A las 23:09 horas de ese 19 de noviembre de 2018, Sánchez no dudó en recriminarle su actuación a Rubiales y le pidió explicaciones porque de eso habían estado hablando un mes antes de hacerse oficial todas las partes. "A mí tanto tú como [Gianni] Infantino [presidente de FIFA] me propusisteis una idea que yo aplaudí. Salió de esa reunión y se hizo público, no por nuestro lado. Arrancó el compromiso oficioso de Portugal y Marruecos y ahora la RFEF dice que no sabe nada. En fin, que me lo expliquen. Haced lo que queráis".

Repito que siempre voy a estarte agradecido

Mensaje al que Rubiales respondió pidiendo disculpas y solicitando una nueva reunión: "Quédate tranquilo, por favor (…) Desde aquel día no hemos vuelto a reunirnos y creo que sería bueno hacerlo aunque sea brevemente. Repito que siempre voy a estarte agradecido". Pero la crispación ya se notaba entre ellos y Sánchez le aconsejó que hablase primero con el ministro de Deportes, José Guirao: "Hola, Luis. Le diré a Guirao que te llame para ir avanzando y luego ya nos vemos nosotros. Necesito saber también si hay garantías por nuestro lado".

Si no puede ser, no te preocupes. Dejamos de lado el Mundial

Lo que Rubiales entendió que era una humillación y fue entonces cuando amenazó a Pedro Sánchez con dejar a España sin Mundial de Fútbol: "Gracias presidente, pero no es con Guirao con quien tengo que hablar. Si no puede ser, no te preocupes. Dejamos de lado el Mundial. Un abrazo y mucha suerte".

Para intentar calmarlo, Sánchez le explicó que se trataba de un trámite, pero que luego hablaría personalmente con él. Sin embargo, la relación entre ambos se fue enfriando poco a poco, incluso en alguna ocasión el presidente del Gobierno dejó en "visto" a Rubiales.