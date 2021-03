Revilla, pillado por los micrófonos hablando sobre el coronavirus: "Madrid será una bomba dentro de 15 o 20 días"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido pillado por los micrófonos este lunes cuando hablaba con varias personas, tras un acto institucional de entrega de nuevo material y vestuario a la Agrupación de Protección Civil de Reina.

El presidente cántabro se encontraba en un corrillo con otros consejeros, donde estaban comentando datos sobre la pandemia de coronavirus en Madrid. Revilla, aparentemente sin saber que había cerca un micrófono y una cámara encendidos, declaró: "Madrid va a ser una bomba dentro de 15 o 20 días".

Tras las palabras del presidente, uno de los hombres que estaba junto a él asintió y comentó su experiencia del pasado sábado: "Fui a cenar el sábado a la calle Ponzano y parecía una manifestación eso. La mitad no llevaban mascarillas". "El problema es que los que mueren son los contagiados por ellos, los abuelos, etc.", continuó diciendo.

"Los muertos no hablan, pero mira el índice de fallecimientos en Madrid"

Además, Revilla no solo hizo referencia a la tasa de contagios por coronavirus, también criticó el alto índice de fallecimientos en la Comunidad de Madrid: "Los muertos no hablan, pero estadísticamente tú mira el índice de fallecimientos en Madrid y me dices". A lo que el resto de personas respondieron: "Claro, claro, más del doble que aquí". "Más del doble", repitió Revilla para concluir.

La pandemia en Madrid con la Semana Santa a la vuelta de la esquina

La Comunidad de Madrid se sitúa como la primera región de España con la incidencia más alta por coronavirus, con 227 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de 15 o 20 días, como menciona Revilla, serán las fechas en las que se verá el impacto de la Semana Santa en la pandemia.