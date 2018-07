Rajoy promete una nueva rebaja del IRPF y cambios en las cotizaciones

En el acto de presentación del programa electoral del PP, celebrado en Valencia, Rajoy ha explicado el alcance de esa nueva rebaja de impuestos que, a su juicio, permitirán generar más empleo, crecimiento económico e ingresos para el Estado, garantizando al mismo tiempo una mejora de los servicios sociales.

De renovar el PP la confianza de los españoles en las elecciones del próximo 20 de diciembre, el tipo marginal pasará del 19 al 17 por ciento, mientras que el tipo máximo también se recortaría en dos puntos, del 45 por ciento al 43.

Rajoy no ha adelantado eso sí cuáles serán los cambios en las cotizaciones sociales y que se detallarán en los próximos días, aunque sí ha avanzado que también habrá modificaciones en la normativa laboral para reducir la temporalidad, y se implantará plenamente la "FP dual" para compatibilizar trabajo y formación.

El presidente del Gobierno ha prometido asimismo aumentar la cuantía de los cheques familiares, crear un nuevo cheque para familias que trabajen con discapacitados o la deducción de los gastos por adopciones internacionales.

El resto del programa electoral del PP y de las medidas de Gobierno se irán desgranando en cinco grandes bloques a lo largo de la próxima semana. Arropado por la plana mayor del PP, encabezada por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y todos sus vicesecretarios, Rajoy ha garantizado que no pretende sacarse "conejos de la chistera" ni buscar titulares "que no sirven para nada" pese a que otros candidatos sí estén instalados "todo el día en el titular".

"El PP no es un invento de un cuarto de hora, el PP no nació en un plató de televisión", ha advertido el presidente del Gobierno, que ha alertado a sus oponentes de que "gobernar no es nada fácil" pero hablar y opinar sí lo es.

Una idea reiterada por la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que ha lanzado una referencia velada al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también hoy de mitin en Valencia.

Levy ha avisado de que votar al socialista Pedro Sánchez es votar el regreso de "la España de Zapatero", mientras que otros -en alusión a Ciudadanos- pretenden hacer la "carambola" de que "sin ganar las elecciones" vuelva a gobernar el PSOE. Más allá de las críticas a Ciudadanos y el PSOE, el jefe del Ejecutivo ha resumido su proyecto para la próxima legislatura en siete grandes objetivos.

Más empleo, más crecimiento, cuidar de las personas y de las familias, mejora del sistema educativo, reforma de la administración, defensa de la unidad de España, regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

Rajoy ha garantizado que defenderá la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de la ley "le pese a quien le pese", en alusión al desafío independentista en Cataluña.

Como viene reiterando desde que se produjeron los atentados de París, el presidente del Gobierno ha pedido confianza en el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, unidad de los partidos políticos y prudencia a la hora de tomar decisiones en la lucha contra el terrorismo yihadista.

"Vamos a seguir luchando contra el terrorismo, pero las decisiones en cualquier faceta de la vida conviene pensarlas bien, y en materia de lucha contra el terrorismo como es perfectamente entendible, mejor", ha abogado.

También ha tenido palabras para la lucha contra la corrupción, precisamente en la Comunitat Valenciana donde el PP se ha visto especialmente salpicado por esta lacra. Ha reiterado su "compromiso permanente" con la regeneración democrática, como demuestra que se haya apartado del partido "a quien no ha hecho bien las cosas", obligando además a quienes han robado a devolver todo el dinero percibido ilegalmente. "Pondré todo mi empeño en que algunas de las cosas que hemos visto no se vuelvan a repetir jamás en nuestro país", ha proclamado.

Apoyo en esta tarea que ha recibido Rajoy de la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que ha garantizado que los valencianos no fallarán ni al PP ni a España ni al presidente del Gobierno en estas elecciones.

Rajoy ha terminado su visita a Valencia con un paseo por la localidad de Massanassa, donde ha visitado la oficina electoral del PP y el ayuntamiento.