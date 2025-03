Rajoy, a Belarra: "No voy a responder a si creo que ustedes son tontos porque tampoco se trata de generar un mal ambiente"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los protagonistas junto con su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de la décima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Rajoy ha asegurado que no conoce ninguna operación Cataluña ni ninguna trama parapolicial, ni tampoco el espionaje a dirigentes de Podemos, pero sí las actuaciones y condenas de políticos catalanes que "vulneraron" la ley y la Constitución.

Antes de someterse a las preguntas de los diputados, Rajoy ha querido dejar claro "algunas consideraciones" iniciales, en las que ha reiterado que de lo que sí puede informar a los grupos es de las actuaciones que propiciaron la puesta en marcha en octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución tras la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña.

Tenso enfrentamiento con Belarra

La intervención de Rajoy ha estado protagonizada por el tenso interrogatorio al que le ha sometido la líder de Podemos, Ione Belarra, en el que ambos han acabado acusándose mutuamente de que sus partidos son corruptos y que dañan la democracia en España.

Durante la comisión parlamentaria de investigación sobre la operación Cataluña, Belarra ha acusado al PP y a Rajoy de corrupción: "Usted es el presidente más corrupto de toda la democracia, de todas las administraciones".

Unas palabras que han sido recibidas con abucheos de la bancada del PP, casi al completo, y que han sido replicadas por el compareciente que ha dicho que no acepta estas consideraciones y ha defendido que el PP es un partido de centro derecha, situado en el ámbito constitucional y que ha recibido "más o menos" votos por parte de la ciudadanía que le han permitido o no gobernar.

"El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndoselo ustedes", ha zanjado Rajoy que previamente ha negado que tuviera conocimiento de que se espiara a Podemos.

¿Que si yo creo que son tontos?

Ha habido un momento en el que Belarra ha puesto en duda que el expresidente no supiera nada, ha aludido al "gracejo" de Rajoy poniendo en duda su procedencia ya que "los gallegos no tienen fama de graciosos" y ha afirmado que les toma por tontos.

Dicho esto, Rajoy le ha contestado "no voy a responder a si creo que ustedes son tontos porque tampoco se trata de generar un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y usted piensa lo que piensa, y hace muy bien".

"Si usted cree que eso significa que lo tomo por tonto, pues ese es su problema y no mío, que no he dicho nada, repito, sobre la tontería o no del grupo parlamentario de Podemos. Y además ni es grupo, creo. Ha zanjado.