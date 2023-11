Qué pasa si se recurre la ley de amnistía

El registro en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE de la proposición de ley de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña" es el inicio también de las reacciones anunciadas en unos caso y previsibles en otros a la norma que será la llave para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró que la ley es "absolutamente conforme con la Constitución" y resalto que su nacimiento es resultado del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría en la próxima investidura del secretario general del PSOE.

No está de acuerdo con su constitucionalidad el principal partido de la oposición. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la proposición al Tribunal Constitucional. No es el único partido al que le gustaría hacerlo, también Vox la querría recurrir, pero para presentar un recurso al constitucional hacen falta 50 diputados y el PP es el único grupo parlamentario que puede. También podrían presentarlo de manera conjunta pero el partido de Feijóo no quiere ir de la mano en este tema con Abascal.

¿Qué pueden hacer los jueces?

Una vez que la ley de amnistía esté aprobada, los jueces disponen de dos meses para aplicarla y tienen dos opciones:

Aplicarla y proceder a archivar y decretar la extinción de la responsabilidad penal de los agraciados

Presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que dejaría en suspensola decisión concreta del juez que lo plantea.

En 'Más de uno', el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, ha criticado que el PSOE interpreta ciertas sentencias del Tribunal Constitucional para justificar la constitucionalidad de esta norma Los juristas critican que en el preámbulo de la ley hay "afirmaciones a medias" e "imprecisiones muy bien hechas" que se pueden ir desmontando una a una.

¿Se puede suspender la ley de amnistía?

En el caso del recurso de amparo que presentará el PP, la suspensión de la norma no es automática sino que tendría que pedirse como medida cautelar y que el TC la acordase.

En cambio, si es un juez o tribunal quien acude a la corte de garantías o al Tribunal de Justicia de la UE, sí podrían paralizarse provisionalmente algunos de los efectos de la ley al acordarse la suspensión de los procesos judiciales que afecten al tribunal que pida la impugnación en cuestión.

Ahora bien, las impugnaciones de los jueces suspenderían sólo la resolución del proceso judicial, esto es, el archivo, pero no las medidas cautelares pendientes que deberán quedar sin efecto, como por ejemplo las órdenes de detención e ingreso en prisión. Es por ello que la aplicación de la ley de amnistía tendría efectos inmediatos en el caso de Puigdemont al revocarse la orden de detención contra él.