El PP propone al Gobierno un pacto para la renovación del CGPJ

El PP ha ofrecido este lunes al Gobierno pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero con condiciones. Los populares exigen la retirada de la reforma del Consejo para la renovación del Tribunal Constitucional (TC) antes del próximo jueves y pactar una proposición de ley para despolitizar la justicia.

El vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, ha declarado en rueda de prensa que después de tres años de bloqueo un simple cambio de vocales con un "pacto secreto" dejaría aún "más cuestionada" la independencia judicial del país.

El PP propone, además, un nuevo sistema para la elección de los vocales del CGPJ. Según su nueva propuesta, sería el propio Consejo el que haría la propuesta en un plazo de seis meses a la vez que se crea una ponencia en el Congreso. Esto implicaría, además, una negociación transparente aplicando criterios de regeneración mientras se tramita una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

En el PP reconocen que por responsabilidad y sentido de Estado están dispuestos a negociar y que la única línea roja es "que el Gobierno no puede aprobar el jueves unilateralmente para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de ERC". Pons ha reconocido que no le cabe en la cabeza que "el Gobierno no vaya a aprovechar" el pacto que ofrecen, aunque no adelanta el escenario en caso de que el Ejecutivo siga adelante con su reforma junto a ERC.

El propio González Pons ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para empezar las negociaciones esta misma tarde.