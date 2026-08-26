El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta denuncia el "caos total" y teme que los polideportivos queden paralizados

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha denunciado en Más de uno el "caos total" que vive la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes y ha criticado duramente la gestión del Gobierno.

"Una ciudad española se siente olvidada y dejada por un Gobierno", ha asegurado García Gaona, que considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo llegan tarde.

Los polideportivos, en el centro de la polémica

García Gaona ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que los polideportivos sean utilizados para la acogida temporal de inmigrantes. El decreto publicado en el BOE mantiene entre los posibles emplazamientos varios recintos deportivos, aunque su utilización quedaría reservada para situaciones extremas.

El presidente de la Federación de Fútbol ha advertido de que esto podría paralizar buena parte de la actividad deportiva en Ceuta. La ciudad cuenta con cerca de 3.000 futbolistas federados y casi 300 equipos. Además, explica que el periodo de inscripción se desarrolla entre el 1 de julio y el 4 de septiembre, mientras que el objetivo es comenzar las competiciones el próximo 25 de septiembre.

Aunque los campos han comenzado a abrirse para los entrenamientos, la actividad está siendo muy reducida. Según ha explicado, muchos padres no están dejando que sus hijos se desplacen hasta las instalaciones deportivas y algunas familias han optado por abandonar temporalmente Ceuta o prolongar sus vacaciones.

"De momento no estamos entrenando con las puertas cerradas. Se están asistiendo prácticamente muy pocos equipos y casi nadie está solicitando entrenar", ha señalado. "Los equipos de categoría nacional no podrían ni entrenar ni competir este año" en su categoría, ha señalado.

Las diferencias con la crisis migratoria de 2021

Durante la entrevista, García Gaona también ha comparado la situación actual con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en Ceuta.

El presidente de la Federación de Fútbol considera que ambos episodios son diferentes y sostiene que la magnitud de la llegada actual es mucho mayor. Aunque las cifras difundidas sobre la entrada de personas no coinciden con su estimación, García Gaona ha asegurado que, en su opinión, pudieron llegar "cerca de 100.000 personas".

"Es que no hay espacio en absoluto", ha afirmado. También ha señalado que Ceuta arrastra problemas de vivienda y de suelo disponible.

"Ojalá no, pero aquí va a haber cualquier día un incidente grave"

García Gaona también ha alertado del aumento de la tensión entre los vecinos. "La población se está poniendo demasiado nerviosa", ha afirmado, antes de advertir de que "aquí va a haber cualquier día un incidente grave".

El dirigente deportivo ha comparado la situación actual con la crisis migratoria de 2021 y ha defendido que las circunstancias son diferentes porque, según sostiene, ahora hay muchas más personas en la ciudad y no existe espacio suficiente para acogerlas.

García Gaona ha reclamado al Gobierno una solución y ha criticado las promesas sobre el retorno a Marruecos de las personas que han llegado a Ceuta