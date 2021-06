La pregunta de Vallés que descoloca al Gobierno; ¿Cuál es el plan que tienen a partir de ahora?

¿Cuál es el plan que tiene el Gobierno a partir de ahora tras los indultos? Ese plan consiste en negociar con los independentistas, apunta Vicente Vallés en Antena 3 Noticias.

La siguiente pregunta que por tanto es ¿Qué es lo que el Gobierno está dispuesto a negociar con los independentistas? Hoy justo después de los indultos el Gobierno ya ha establecido un límite, apunta Vallés. Lo ha hecho la portavoz María Jesús Montero, "este Gobierno no va a permitir una declaración unilateral de independencia",

El Gobierno establece lo único que puede establecer: El límite es la Constitución, por tanto ni cabe la amnistía ni un referéndum de independencia. Pero eso es precisamente lo que van a exigir los independentistas en la negociación con el Gobierno como ha asegurado el presidente de la Genralitat, Pere Aragonés.

Los independentistas exigen la autodeterminación y el Gobierno asegura que eso no se puede negociar, lo mismo que dijeron Gobiernos anteriores. No se sabe, si es que existiera, cuál es el punto intermedio entre ambas posiciones, reflexiona el presentador.

Ha habido 'enorme' unanimidad

Además Vicente Vallés repasa las cuatro principales conclusiones del mensaje desde Moncloa tras la concesión de los indultos. En el Gobierno han reconocido que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas. Se muestran convencidos de que no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque consideran que es un líder relevante y aseguran que ha habido una enorme unanimidad entre ministros. Algo que no puede ser, puntualiza Vallés porque una decisión es unánime o mayoritaria. La unanimidad no admite grados.