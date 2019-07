Podemos no ve suficiente la oferta de una "vicepresidencia simbólica" y no ha cerrado aún un acuerdo con el PSOE

Según aseguran a EFE fuentes conocedoras de la negociación, no hay ninguna reunión programada antes de que al mediodía se inicie el pleno del debate de investidura y por ahora no hay base para un acuerdo, ya que para Podemos no es suficiente la oferta de una "vicepresidencia simbólica" que han recibido del PSOE.

Durante los contactos que han mantenido este fin de semana, la formación morada ha recordado al PSOE que han "cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado", además de haber ofrecido "lealtad con la cuestión de Cataluña", y han destacado "el gesto de Pablo Iglesias" de echarse a un lado.

"No paramos de encontrarnos más que excusas por parte del PSOE", aseguran fuentes del partido de Iglesias al comentar el resultado de las conversaciones con el equipo negociador socialista, integrado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Por parte del PSOE, según explican las mismas fuentes, "ofrecen una vicepresidencia simbólica sin competencias y carteras sin competencias que no permiten desarrollar las políticas" que pide la formación morada.

Podemos, cuyo equipo negociador pilotan el secretario general, Pablo Iglesias y el responsable de Acción de Gobierno y Acción Institucional, Pablo Echenique, quiere estar al frente de ministerios desde los que pueda llevar a cabo algunas de sus principales prioridades.

Entre ellas, incluyen la subida del SMI a 1.200 euros, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, educación universal gratuita de 0 a 3 años y otras políticas de igualdad, bajar las tasas universitarias y potenciar la investigación, así como reducir la factura de la luz, medidas contra la emergencia climática o el impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario.

El debate de investidura comenzará este mediodía con el discurso de Sánchez y se prolongará hasta este martes, cuando se proceda a la primera votación, por lo que aún hay tiempo para que se alcance un acuerdo.