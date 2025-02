Podemos avisa al Gobierno: "No va a poder aprobar los Presupuestos si no interviene el mercado de la vivienda"

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno intervenir el precio de la vivienda, bajar los alquileres y prohibir la compra de la vivienda que no sea para residir en ella si quiere aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"El Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado si no interviene el mercado de la vivienda, baja los alquileres y prohíbe la compra de vivienda que no sea para residir y pensamos que estas son las medidas no que propone Podemos sino que está proponiendo la gente, como se ve hoy en las calles una vez más", ha indicado Belarra en declaraciones a la prensa este domingo en la manifestación 'Vivienda digna y sostenible ¡Ya!' convocada en Madrid por Hábitat24.

Además, ha señalado que si el Gobierno no pone en marcha estas tres medidas "está abocado al fracaso y le estará poniendo una alfombra roja a un Gobierno de PP y Vox".

Por ello, Belarra ha subrayado que están "de nuevo en las calles para denunciar las políticas de especulación del bipartidismo, del PSOE y del PP", que han tenido como consecuencia que una mayoría social no pueda pagar el alquiler o la hipoteca.

Según ha apuntado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está demostrando que los grandes fondos y los rentistas mandan más" que él y ha destacado que en una democracia "no se puede permitir esto".

"Cuando la mayoría no puede acceder a una vivienda digna, tenemos un problema democrático de fondo y el problema es que hay poderes económicos que mandan más que el Gobierno y que el presidente del Gobierno", ha indicado Belarra.