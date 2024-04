Pedro Sánchez rechaza la propuesta de referéndum de Pere Aragonès

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su rechazo a la propuesta de referéndum de independencia pactado que formuló el presidente de la Generalitat el pasado lunes. Sánchez afirma que ni esta propuesta de Pere Aragonès ni la posición de su partido en contra deberían ser noticia, pues afirma que no son nada nuevo.

En su comparecencia desde Doha (Catar), donde Sánchez ha finalizado hoy su gira por Oriente Medio, el presidente y líder del PSOE ha reiterado la postura de su formación acerca de esta cuestión. El líder del Ejecutivo ha afirmado que su posición como secretario del PSOE siempre ha sido de rotunda negativa a la celebración de un referéndum.

Además, el líder socialista considera que la iniciativa de Aragonès responde a intereses electoralistas, al estar acercándose cada vez más y más unas elecciones autonómicas que enfrentarán a las formaciones independentistas ERC y Junts.

La propuesta de Aragonès

Aragonès, cuando anunció esta propuesta afirmó que "lo que hoy es un no, mañana será un sí. En concreto, el presidentse refirió el lunes a las conclusiones de un documento elaborado por el Institut d'Estudis de Autogovern, y afirmó que este estudio señalaba que "votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política".Aragonès sostuvo que el artículo 92 de la Constitución permitiría la celebración de un referéndum que no necesitaría un umbral mínimo de participación para ser vinculante.

H3:El referéndum "no cabe ni a la canadiense ni a la escocesa"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se pronunció sobre esta hipotética consulta afirmando que "no es lo que quiere la mayoría de la sociedad catalana". Por otro lado, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha mostrado un rechazo rotundo a la posibilidad del referéndum y a su encaje constitucional: "Un referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe y eso lo sabemos todos", ha afirmado el presidente del Partido Popular.

Sánchez exige explicaciones a Benjamin Netanyahu

En la misma rueda de prensa, Sánchez también se ha pronunciado sobre el actual conflicto en Gaza, días después de anunciar la intención del Ejecutivo de reconocer el estado de Palestina. El líder del Ejecutivo se ha referido al bombardeo israelí que provocó la muerte de siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés, y ha declarado que las explicaciones proporcionadas por Israel son "insuficientes".

Por ello, ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una explicación "mucho más pormenorizada y detallada de las causas y el porqué de este bombardeo". Sin embargo, el presidente ha descartado por el momento emprender acciones diplomáticas contra Tel Aviv.