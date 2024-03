Pere Aragonès i la seva obligació electoral

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat des del Col·legi d’Economistes de Catalunya que el dèficit fiscal està limitant els drets i les oportunitats econòmiques de la ciutadania. Per això, insisteix en arribar a un consens amb l’Estat per assolir un model de finançament singular com el del País Basc o Navarra.

És conegut que el dèficit fiscal de l’Estat amb Catalunya se situa al voltant uns 22.000 milions d’euros. Per reduir-lo, la Generalitat proposa que Catalunya pugui gestionar tots els impostos propis. Un fet que permetria invertir l’esforç fiscal de treballadors i empresaris catalans al territori. Pel líder republicà és més "una obligació que un privilegi".

"Passaríem de recaptar 9% dels tributs que es paguen a Catalunya al 100%" indica la consellera d'Economia, Natàlia Mas. Per això, una de les principals propostes de la Generalitat és canviar la gestió de l'impost de Societat. La pròpia Mas aposta "perquè les empreses tributin segons la seva activitat i no per on tenen situada la seu fiscal".

Això sí, Aragonès vol que sigui un model de sobirania fiscal total però sortit d’una negociació bilateral amb el govern de l’Estat. I sí, sembla que aquesta serà la carta electoral estrella de l'actual president de la Generalitat, que ja pensa més en les eleccions que en seguir governant.

No s'oblida del PSC

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntat al candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, per què prefereix el "cafè aigualit i descafeïnat per a tothom", i no la proposta d'un finançament singular.

Unes paraules que els socialistes no han trigat a respondre. Per un costat, el PSC celebra que es parli de finançament. Al seu parer, es centra el debat polític en les qüestions importants. Ara bé, la seva portaveu, Núria Parlon, indica que "sortir del marc comú espanyol no és assenyat i menys en temps d’eleccions".

A més, ha criticat que Aragonès llanci en precampanya una proposta que només té el suport garantit de 33 diputats.

Què diu hisenda?

L’executiu de Pere Aragonès vol que Catalunya pugui gestionar el 100% dels impostos que genera. Doncs segons l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, que Catalunya assolís la plena sobirania fiscal suposaria una reducció notable dels serveis públics que es presten als espanyols i agredir els principis constitucionals d'igualtat i solidaritat.