Feijóo rechaza el referéndum propuesto por Aragonès: "No cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advierte de que el 'procés' está "en su grado máximo" como consecuencia de las políticas del Gobierno socialista, y subrayó que el candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, es la "versión catalana" de Pedro Sánchez.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Espejo Público de Antena3, donde rechazó la fórmula planteada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, para celebrar un referéndum pactado, en concreto, a través del artículo 92 de la Constitución. "Un referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe y eso lo sabemos todos", ha respondido.

No obstante, ha deplorado que el Gobierno "dependa" del nacionalismo catalán, que "está todo el día chantajeando con el referéndum", y ha llamado la atención de que el 'procés' está "en su máximo grado", puesto que sus líderes "han incumplido todas las leyes", "han sido indultados", han logrado que se elimine el delito de sedición del Código Penal y se "rebaje" el de malversación, y "ahora se está tramitando a una fraudulenta ley de amnistía".

Críticas a Sánchez

"Y todo esto se hacía para no volver a hablar de referéndum y olvidarnos del 'procés'", ha remarcado con sorna para reprochar al Gobierno de Sánchez su forma de obrar, e insistir en que "los hechos contradicen" cualquier "teoría" que apunte a que los independentistas no volverán a plantear un referéndum ilegal.

"Yo no [me la creo]. Pero no porque yo tenga un problema de fe. Es que los hechos contradicen esa teoría de que los independentistas se han olvidado de ser independentistas", ha proseguido el presidente nacional del PP, que se ha mostrado convencido de que los pactos poselectorales en Cataluña estarán marcados por los intereses particulares de Sánchez.

Illa es la continuación del procès

En este sentido, ha incidido en que la posibilidad de que haya convocatoria de elecciones generales depende, precisamente, de los socios de Sánchez y no de su voluntad propia. "La debilidad del Gobierno es extrema y las dudas sobre esta legislatura son máximas", ha subrayado.

En esta coyuntura, ha avanzado que Illa no tendrá "un gran protagonismo" porque que la posibilidad de que el candidato de Junts, Carles Puigdemont, vuelva a ser presidente de la Generalitat de Cataluña tras fugarse de la Justicia no dependerá de él, sino "de lo que necesite el señor Sánchez".

"Y el señor Sánchez, sin los votos de Esquerra, de Junts y de Bildu, deja de ser presidente del Gobierno", ha apostillado. "Lo que le puedo atestiguar, porque los hechos así lo concretan, es que el señor Sánchez está dispuesto a sacrificar a cualquiera", ha añadido cuando fue preguntado por si cree que el presidente del Gobierno estaría dispuesto a "sacrificar" a Illa.

De todos modos, el líder del PP ha remarcado que Illa "no es el punto y final del 'procés'", sino "su continuación", puesto que él también rechazó una amnistía que ahora "abraza".

Así, ha advertido de que "se parece mucho" a Sánchez, aunque "en versión catalana", y evidenció sus recelos ante la posibilidad de pactar con él como hizo con Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona porque considera que el PSC está en un proceso de "mutación hacia el independentismo".