Pedro Sánchez pone en valor las medidas adoptadas por su Ejecutivo para una salida "rápida y justa" de la crisis. Sánchez ha aprovechado este sábado un acto con socialistas para destacar "la ejemplaridad" con la que su Gobierno ha gestionado los recursos públicos para la salida de la crisis que ha ocasionado la pandemia y se ha dirigido principalmente al PP, al que ha criticado por no celebrar los aciertos y "triunfalismos" con los que se avanza en una recuperación "justa" y de solo ensalzar el concepto de "orgullo por España".

Sánchez lo ha expresado en un acto acompañado por el secretario general del PSOE en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, el presidente valenciano, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que ha mostrado su compromiso con la recuperación económica de España y de sus territorios.

Pone de manifiesto que los que niegan que la vacunación avanza son "los mismos que niegan que España se recupera"

"Cuando dijimos que el 70 % de las personas iban a estar vacunadas con pauta completa, la oposición dijo que nunca se alcanzaría. Objetivo cumplido. Nosotros cumplimos y la oposición lo único que hace es gritar y crispar", ha citado como ejemplo el jefe

del Ejecutivo y líder del PSOE para poner de manifiesto aquellos que niegan que la vacunación avanza son "los mismos que niegan que España se recupera". Se ha remontado a la crisis de 2008, de la que ha dicho que España se recuperó de manera "lenta e injusta" en "doce años" porque gobernaba el PP.

Sánchez ha afirmado que la derecha "tampoco se alegra" cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que España "había representado fielmente el alma de Europa". "¿Qué les pasa que no pueden celebrar las buenas noticias para España?. Triunfalismo cero, pero orgullo por España todo", ha añadido tras recordar el papel del país, entre otras cuestiones, en la acogida y recepción de los refugiados afganos.

En este contexto, ha proseguido con los logros de su Gobierno como "la reducción del empleo de forma consecutiva en los últimos seis meses" que, según Sánchez, se sitúa casi en niveles previos a la pandemia: "eso hemos conseguido superar la pandemia y empezar la recuperación económica".

En cuanto al pacto alcanzado con los agentes sociales para que las pensiones se revaloricen acorde al IPC, Sánchez ha censurado que el PP ya haya anunciado su voto en contra porque quieren siga subiendo a un ritmo del 0,25 %. También ha afeado al PP que en materia de ayudas cuestione al Gobierno, ya que de los más de mil millones de euros que ha recibido Andalucía contra el impacto de la pandemia, solo se han ejecutado "50 millones", por lo que ha instado a su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, a que "se ponga las pilas" y sea riguroso, como lo ha sido el Gobierno, ha considerado, para que las empresas andaluzas puedan acceder a ellas.

Pablo Casado, ha respondido a Sánchez

Desde Valencia, en una visita a las fallas, el líder del PP, Pablo Casado, ha respondido a Sánchez y le ha dicho que los españoles, a pesar de los mensajes "triunfalistas" del Gobierno, "lo siguen pasando mal" y sigue habiendo "millones" de personas que no llegan a final de mes, de jóvenes que no tienen trabajo o de pensionistas que temen no tener garantizada la pensión en el futuro.

Además, ha lamentado que se haga "triunfalismo" con las cifras de la pandemia, que dejan 150 muertos al día. Sánchez también ha hablado sobre el próximo congreso socialista en el acto, que será en octubre en Valencia.