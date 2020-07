Pedro Sánchez: "Que haya rebrotes en España no tiene que ser una noticia negativa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , afirmó este miércoles durante una comparecencia ante la prensa que el hecho de que se estén produciendo rebrotes en España no tiene por qué significar una mala noticia ya que pone de manifiesto el sólido sistema de salud que tenemos para identificarlos.

Pedro Sánchez aseguró este miércoles durante una comparecencia de prensa que no tiene por qué ser una "negativa noticia" que se produzcan rebrotes en España porque lo que se demuestra con ellos es que "tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacerlos frente".

Carlos Alsina ha opinado durante su monólogo que la buena noticia "será que los detectemos, no que los haya", para que así se puedan aislar a la velocidad suficiente para que no aumenten ni el número de casos ni el de brotes: "Que haya cada día nuevos brotes y nuevos infectados no tiene nada de buena noticia, es una noticia negativa".

Alguno de los brotes ya ha afectado a ciudades tan pobladas como Zaragoza o Barcelona, donde los movimientos y las relaciones entre personas son tan numerosos, constantes y frecuentes que tener localizados y supervisados a todos y cada uno de los posibles contactos de los infectados es más complicado según van pasando los días.

La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, afirmó ayer en Más de uno que el punto caliente en la comunidad estaba ahora en Zaragoza y en su área de influencia y que se debía, sobre todo, a los jóvenes asintomáticos que no eran conscientes del riesgo que suponían para sus allegados.

Con respecto a la Ciudad Condal, su alcaldesa Ada Colau aseguró el miércoles por la tarde que si se incrementaban estos rebrotes en Barcelona, se tomarían medidas de contención, aunque descartó el confinamiento general.

