Pedro Sánchez hace un llamamiento a la "desescalada" en Venezuela y pide respetar el Derecho Internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, y ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país. "Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha expresado Sánchez en un mensaje en X.

Así las cosas, el líder del Ejecutivo ha indicado que "hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas". En la publicación se añade un comunicado de Exteriores en el que se detalla que el ministro José Manuel Albares y el ministerio están siguiendo la situación "de manera coordinada" con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

Tanto el personal de la Embajada como el del Consulado de España en Caracas y sus familias se encuentran "bien", añade el comunicado de Exteriores, en el que se reitera el "llamamiento a la desescalada y la moderación". En el mismo texto se recuerda que España no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha afirmado que la prudencia "es compatible con la esperanza" de que Venezuela recupere el futuro "que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país".

El líder del PP ha recordado que llevan años denunciando el régimen de Maduro y ha recalcado que ha sido el actual Gobierno socialista quien "sacó de Venezuela" al ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González, mientras Maduro se mantuvo en el poder "pese a perderlas".

Trump califica el ataque como "operación brillante"

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos durante las primeras horas de la madrugada efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "operación brillante" este "ataque a gran escala" contra Venezuela y ha aseverado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, han sido capturados y sacados del país. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que el presidente venezolano se enfrentará a un juicio penal en EE.UU.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha afirmado que desconoce el paradero de Maduro y ha pedido al gobierno estadounidense "una prueba de vida" de ambos. Trump dará más detalles en una rueda de prensa a las 11:00 horas (hora local) (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).