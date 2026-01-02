Patxi López carga contra el PP por "ridiculizar" la auditoría sobre las cuentas del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha criticado duramente al Partido Popular por tratar de “ridiculizar” la auditoría externa encargada por el PSOE para revisar sus cuentas, defendiendo la validez y el rigor del informe frente a las descalificaciones de la oposición.

López se ha pronunciado en estos términos en un vídeo difundido por el PSOE en sus redes sociales, en el que responde a las críticas del PP y reivindica la transparencia del partido al someterse a una auditoría independiente que, según subraya, descarta cualquier financiación irregular.

"Intentar ridiculizar una auditoría hecha por expertos independientes no es serio", afirma el dirigente socialista, que acusa al PP de recurrir a la burla y al descrédito en lugar de aportar argumentos. En su intervención, López contrapone la actitud del PSOE con la trayectoria del PP en materia de financiación.

"¿Dónde está la auditoría de la caja B del Partido Popular? ¿Dónde está la auditoría de los sobresueldos en sobres y de la sede de Génova pagada con dinero negro?", se pregunta López, en alusión directa a los casos de corrupción que han afectado a los populares y que han sido acreditados por sentencias judiciales.

Para el portavoz socialista, las críticas del PP responden a una estrategia política de desgaste y no a un debate real sobre la transparencia. En ese sentido, defiende que la auditoría encargada por el PSOE demuestra un compromiso claro con el control de sus cuentas y con la rendición de cuentas ante la ciudadanía.