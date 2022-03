Pedro Sánchez exige que el rey emérito dé una explicación a los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide más al rey emérito y exige que, tras la carta enviada a su hijo Felipe VI y hecha pública en la tarde del lunes, dé explicaciones a los ciudadanos sobre los hechos que que se le atribuyen.

Sánchez ha confirmado en una conversación informal con periodistas de camino a Letonia, donde visitará a las tropas españolas que participan en una misión de la OTAN de disuasión a Rusia, que fue informado por la Casa Real en la tarde del lunes de que la carta se iba a hacer pública.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que sigue manteniendo la necesidad de que dé explicaciones a los españoles por todas las informaciones "decepcionantes" que se han ido conociendo sobre él. Lo cree, incluso, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las diligencias de investigación que tenía abiertas sobre él.

Sobre el regreso de don Juan Carlos a España no el presidente no ha opinado, pues considera que es una cuestión que corresponde tratar a Felipe VI y su padre.

La carta

En la tarde del lunes la Casa Real anunció, a través de un comunicado, que después de que la Fiscalía archivase las causas abiertas contra Juan Carlos I, el emérito regresará a España en las próximas semanas.

En una carta a su hijo Felipe VI comunicó a su hijo, Felipe VI, su intención de volver aunque indicaba que no sería de forma inmediata y a una residencia privada. "Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", rezaba la carta.