Sánchez reconoce que Iglesias es el "principal escollo" para un Gobierno de coalición

"No se dan las condiciones para que entre en el Gobierno" , ha sido la respuesta de Pedro Sánchez sobre la posible presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reconocido que el "99,9%" de las conversaciones que ha mantenido con Pablo Iglesias no han sido sobre los contenidos, sino sobre la presencia de cargos de Podemos en el Gobierno.

Confiesa que le ofreció al líder morado la presencia de cargos de su formación en los Ministerios y que mantiene esa propuesta, pero asegura que Iglesias lo que quiere es entrar en el Consejo de Ministros.

El líder socialista asegura "no se dan las condiciones para que entre en el Gobierno" por sus contradicciones y falta de confianza: "su planteamiento para entrar en el Ejecutivo es que no se fía del PSOE".

"No puedo permitir que entre alguien en el Gobierno con el argumento de que me quiere vigilar porque no se fía de mí", ha dicho.

Además, afirma que existen diferencias "sustanciales" en la política de Estado de ambos, sobre todo, en lo que respecta a Cataluña -"ellos defienden el derecho de autodeterminación y recurrieron el artículo 155"- y que esas diferencias "paralizarían el Gobierno".

Confirma que su socio preferente sigue siendo Unidas Podemos "hasta el día de la votación" y que en los próximos días volverá a llamar a los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para intentar cerrar la investidura.

