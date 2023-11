Patxi López avisa al PP: "No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, advirtió este jueves a los dirigentes del Partido Popular que "la bestia acabará devorándolos" si la siguen "alimentando", además de recriminarles que "atacan a la democracia" cuando se creen que actúan contra los socialistas.

Así se pronunció López en su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez en la que cargó contra los que "alimentan a los que asaltan las sedes socialistas y señalan a los dirigentes" del PSOE o "agreden" a sus militantes. A todos ellos les dio "ánimos y fuerza" y dejó claro que "no nos van a callar".

"Mesura y cordura", defendió López, para acto seguido exigir al PP que no convierta "su frustración por no tener el Gobierno en invitaciones al odio". "No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos", sentenció, y continuó su advertencia: "Igual se creen que atacan a los socialistas", pero "atacan a la democracia".

En defensa de la amnistía: "Es radicalmente constitucional"

Tras recalcar que el Gobierno que se va a poner en marcha porque "va a impulsar a España, ayudar a la gente y transformar este país", defendió también la amnistía para "superar un pasado de confrontación y abrir un nuevo tiempo de diálogo y entendimiento". "Es algo radicalmente constitucional", insistió al defender esta "decisión valiente".

Tras ello, centró sus críticas concretamente en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por presentarse a las elecciones con un programa "de una sola frase: derogar el sanchismo". "Acuñaron el desgraciado 'Que te vote Txapote' y usted, señor Feijóo, a pesar de que se lo dijeron las víctimas del terrorismo, no lo ha rechazado nunca y mira que ha tenido oportunidades de hacerlo", le reprochó.

"Pero con esa desgraciada frase ustedes se retrataron, asimilaron a millones de españoles que votaron a los socialistas, y entre ellos les recuerdo que entre esos millones de españoles estaban y están los resistentes que más hicieron para acabar con el terrorismo en este país. Esto simplemente es no tener vergüenza", continuó su crítica.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados tampoco dejó pasar su intervención en el debate de investidura de Sánchez sin recriminar al PP sus acuerdos pasados con nacionalistas catalanes y vascos con los que se hablaba "en la intimidad" para poder gobernar.

El grupo socialista ovaciona al diputado agredido

El grupo socialista en pleno se ha puesto de pie para ovacionar a Herminio Sancho (diputado por Teruel) después de que este jueves por la mañana fuera agredido por unos jóvenes que le lanzaron huevos cerca del Congreso.

Patxi López ha lanzado un mensaje de "ánimo" y "fuerza" a todos los diputados del PSOE que han sufrido acosos, insultos o agresiones, y ha proclamado en un tono contundente -que ha arrancado aplausos y puesto en pie a los socialistas-: "No nos vamos a callar".