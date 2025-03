Page, sobre la posibilidad de que no haya nuevos presupuestos: "Sería como un fallo multiorgánico del cuerpo"

En las últimas semanas ha empezado a ganar fuerza la posibilidad de que el Gobierno no logre los apoyos suficientes para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, como ya hiciera el año pasado, tenga que volver a prorrogar los de 2023.

Esta posibilidad llega después del polémico debate sobre el aumento del gasto en Defensa ante el que algunos de los socios de Sánchez se han mostrado frontalmente en contra y la dificultad de números que tiene el líder del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Fue el propio Sánchez el que se refirió directamente al hecho de prorrogar los del año 2023 en una rueda de prensa desde Bruselas en la que reiteró que los presupuestos "si no se aprueban, se prorrogan" porque lo que España necesita es "estabilidad".

Han sido muchas las críticas que ha recibido el Gobierno desde entonces y la última de ellas ha llegado desde dentro del propio partido. Concretamente de una de las voces más discordantes con la gestión de Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El líder de los socialistas manchegos cree que no poder aprobar unos nuevos PGE es un "fallo más" de los "muchos" que genera la "infección" que sufre España. "Es como si nos hubiera cogido un virus que consiste en un fallo multiorgánico del cuerpo", ha asegurado en una entrevista para el foro económico y político 'Wake Up, Spain!'.

Page se ha mostrado muy crítico con la gestión del país asegurando que en España "no hay cosa que vaya como tiene que ir" y ha asegurado que Sánchez es el presidente "que más se reúne con la oposición" porque "la tiene incluso en el Consejo de Ministros".

Además, ha huido de todo tipo de populismo en el debate sobre el aumento del gasto en Defensa. "La seguridad no admite frivolidades ni triquiñuelas, sinceramente, porque es hacerse trampas a sí mismo (…) La defensa y la seguridad tendrían que estar a salvo del populismo", ha sentenciado.

Por último, ha cargado contra el Ejecutivo por el acuerdo alcanzado con Junts para el reparto de los menores migrantes no acompañados y ha reprochado "que no se haya consultado lo más mínimo con las comunidades autónomas". "Queremos compartir, sí, pero no así. No bajo las condiciones de Puigdemont", ha explicado.