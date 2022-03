Pablo Casado se despide del PP: "Toda mi lealtad y amistad para Núñez Feijóo"

LEER MÁS Últimas noticias de Pablo Casado y del Partido Popular hoy

El hasta ahora líder del PP ha pronunciado su discurso de despedida en la Junta Directiva Nacional del partido. Casado ha comenzado el evento con unas palabras que han hecho referencia a "una nueva etapa" en el Partido Popular: "A pesar de las dificultades nos hemos volcado en renovar la ilusión de la militancia".

"Lamento todo lo que he hecho mal, pero no me merezco lo que he pasado".

Casado ha lamentado que estos años no ha habido "ningún trimestre de tranquilidad" para trasladar su proyecto nacional, un proyecto "inacabado", además de hablar sobre su abrupto adiós del partido: "Lamento todo lo que he hecho mal, pero no me merezco lo que he pasado. Tengo la conciencia tranquila, llena de agradecimiento, y siempre he hecho lo mejor para el partido y para España".

"Lealtad y amistad" para Feijóo

Además de desear "toda la suerte del mundo" al próximo presidente del PP, Casado ha tenido unas palabras para Alberto Núñez Feijóo: "Feijóo siempre me ha brindado su lealtad y amistad. Las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro (...) Deseo toda la suerte del mundo al próximo presidente del PP y todo el éxito para concitar todo el respaldo que va a necesitar. El mío lo tendrá el primero".

Por último, ha dicho que quiere a España "para que sea perfecta", palabras después de las cuales ha recibido una sonora ovación y aplausos por parte de los asistentes a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

El discurso completo de Pablo Casado