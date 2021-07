Pablo Casado acusa a Sánchez de hacer "una carnicería" en el Gobierno y le pide que convoque elecciones

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a Pedro Sánchez que se vaya a su casa y que "haga el favor a España" de convocar elecciones porque es su "mayor lastre" y su "barco hace aguas". Además, ha afirmado que es un "egoísta y cobarde", que, con el cambio en su Gobierno, hizo "una carnicería en el PSOE" y una "escabechina entre su propia gente". "Ha demostrado que no es buena persona", ha asegurado.

Casado ha realizado estas manifestaciones en Ermua (Vizcaya), a donde se ha desplazado para participar en el acto de clausura de la Escuela de Miguel Ángel Blanco.

El líder de los populares ha afirmado que lo que hizo este sábado Sánchez fue "una moción de censura a sí mismo y una enmienda a la totalidad a todo lo que ha defendido y a todos de los que se ha rodeado y con los que ha recorrido este camino tan malo para España".

A su juicio, el Gobierno es un "barco que hace aguas" y Sánchez ha intentado "tirar por la borda el lastre sin darse cuenta de que el mayor lastre para España es él". Ha recordado que Sánchez ha "purgado a 17 ministros en dos años, en cinco crisis de Gobierno y lo que deja es un Gobierno con un presidente en crisis".

Casado ha afirmado que Sánchez hizo ayer "una carnicería" en el PSOE y ha demostrado un "narcisismo patológico", siendo capaz de "traicionar sus propios amigos, a los que se recorrieron España con él para ganar unas primarias, los que le hicieron presidente".

Le acusa de no ser buena persona

Tras afirmar que, para él, en política "lo más importante es ser buena persona", Casado ha asegurado que el presidente del Gobierno, además de "engañar, no saber gestionar y ser un arrogante", ha demostrado que "no es una buena persona" y ha sido capaz de "aniquilar y hacer una escabechina entre su propia gente y, además, entre los más diligentes y obedientes que habían cumplido con lo que él había mandado".

"Qué pensáis que Ábalos cuando recibió a Delcy Rodríguez en Barajas lo hizo porque quisiera o porque se lo mandó Sánchez o Campo cuando ha tenido que hacer esta absoluto desprecio a la legalidad como los indultos lo hizo porque quería o porque se lo ordenó Sánchez o Calvo cuando ha reabierto la historia con Franco y con las leyes de igualdad lo hizo porque ella quería o por Sánchez", ha manifestado.

En su opinión, ha demostrado ser el "antilíder, una persona egoísta y cobarde" que es "capaz de tirar a los suyos por la borda para intentar aligerar algo de peso y mantenerse unos meses más en el poder".

Además, ha señalado que lo españoles quieren "estabilidad" y este gobierno da "inestabilidad, derroche y radicalidad". "Por eso yo digo algo por puro sentido común, cuando echas a la calle a todos, a tus amigos, a tus colaboradores, a tu secretario de Organización del PSOE, a tu vicepresidenta primera del Gobierno, a tu jefe de Gabinete, el problema eres tú y él que te tienes que ir a tu casa eres tú, así que Sánchez haga un favor a España, convoque elecciones y déjenos en paz de una vez", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que ha hecho este cambio "sin hacer ningún servicio a los españoles" porque lo ha hecho "manteniendo el despilfarro con 22 ministerios, más que nunca" y lo ha hecho "usando el Gobierno para su partido, montando un casting para las primarias regionales de sus enemigos más acérrimos en Aragón o en Castilla-La Mancha o en Comunidad Valenciana".

Critica que haya mantenido a los ministros de Podemos

Junto a ello, ha denunciado que haya mantenido la radicalidad" en el Gobierno con los ministros de Podemos, por lo que se demuestra que "no es un gobierno unido sino un gobierno confederal, son dos gobiernos en uno".

"Mantiene a Garzón el del chuletón, mantiene a Belarra la que dice que no hay que consumir energía -no sé si nos quiere llevar a Atapuerca-, mantiene a Castells que no sabemos si es ministro, mantiene a Irene Montero la de niñes y todes y mantiene a Yolanda Díaz la que ahora quiere enfrentarse a lo que pide Europa quizá dejándonos sin fondos", ha manifestado.

Por lo tanto, se ha preguntado para qué este cambio. "Hemos cambiado las marionetas pero mantenemos al que les mueve que es Rufián, que es Torra, Aragonés y Bildu y por eso sigue siendo el Gobierno más radical de toda Europa y el más radical de nuestra historia", ha indicado.