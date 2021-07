Los niveles de pobreza en España alcanzan niveles similares a la crisis del 2008

La pandemia no sólo afecta a la salud de los ciudadanos, sino que golpea gravemente su economía. Según la encuesta de condiciones de vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), la subida del índice de carencia material severa ha aumentado hasta un 7%, unos 3,3 millones de personas. Esta cifra es muy superior al 4,7% registrado en el año 2019 y se sitúa ligeramente por debajo del 7,1%, el nivel máximo que se alcanzó en 2014, en el peor momento de la crisis financiera que se inició en 2008.

El 35% de las familias no puede hacer frente a gastos imprevistos

Una persona se encuentra en situación de carencia cuando tiene dificultades para llegar a fin de mes, no tiene la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos, no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada o no puede irse de vacaciones, entre otras consideraciones. De acuerdo a esta encuesta, el 35% de las familias encuestadas afirma que no pueden afrontar gastos imprevistos y el 10% sostiene que a finales de 2020 tenía grandes dificultades para llegar a fin de mes.

Desempleados y con pocos estudios

El riesgo de pobreza es mucho mayor en la población con menos estudios y en las familias formadas por un adulto con hijos a su cargo. Así, el 49,1% de las personas que vivían en hogares de un adulto con hijos dependientes se halla en riesgo de pobreza o exclusión social. El desempleo sigue siendo la mayor causa de riesgo de exclusión; los ocupados presentan una tasa de riesgo de pobreza del 15% frente al 54,7% de aquellas personas desempleadas.

El sur de España más pobre que el norte

Según las comunidades autónomas, los ciudadanos de Canarias fueron los que tuvieron mayores dificultades para llegar a fin de mes en 2020, con una tasa del 15,6% de la población. Le sigue Andalucía con un 14,8% y Extremadura con el 12,7%. Por el contrario, los territorios que presentaron menos dificultades fueron Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%).