Murcia exige a Interior más medios policiales tras el desembarco de más de un centenar de migrantes en Cartagena

La situación migratoria en la Región de Murcia ha desencadenado una firme respuesta institucional encabezada por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. La regidora popular ha calificado de inadmisible y preocupante la reciente llegada de embarcaciones de alta velocidad a las costas de su municipio durante la última semana, instando al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a actuar de forma inmediata para reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los últimos días, más de un centenar de migrantes han alcanzado distintas calas situadas en el Parque Regional de Calblanque. Según ha denunciado la administración local, las naves empleadas para estos desembarcos logran regresar a alta mar sin ser interceptadas, una situación que atribuyen directamente a la acuciante falta de patrulleras y de recursos operativos por parte del dispositivo marítimo de la Guardia Civil.

La alcaldesa ha alertado de que la única embarcación disponible actualmente en la zona no reúne las condiciones adecuadas para hacer frente a las mafias en el mar. En este sentido, Arroyo ha asegurado que esta grave escasez técnica e infraestructural está dejando completamente vendidos a los agentes que desarrollan su labor de vigilancia y control en las aguas del litoral cartagenero.

A esta precariedad policial se suma la falta de información oficial sobre el destino de las personas llegadas y sobre el estado actual de las instalaciones de acogida, concretamente el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) y el CAED (Centro de Emergencia, Acogida y Derivación) del Hospital Naval.

Ante las constantes llamadas de alerta de los ciudadanos, el Consistorio se ve en la obligación de intervenir asumiendo el peso de la situación a través de los efectivos de la Policía Local y el personal de los Servicios Sociales.

Frente común de la administración autonómica

La primera edil ha acusado al Ejecutivo central de negar la realidad que sufren las costas de la región, advirtiendo de que la inacción estatal está convirtiendo el territorio en un auténtico coladero para las redes criminales dedicadas al tráfico de seres humanos. Para tratar de revertir estas carencias operativas, la agenda política autonómica se ha acelerado con la convocatoria de medidas de carácter urgente.

El Palacio Consistorial de Cartagena acogerá este jueves, 27 de agosto, un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad Autónoma. Tras esta sesión, Noelia Arroyo y el presidente regional, Fernando López Miras, mantendrán una reunión de trabajo con representantes sindicales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para analizar al detalle las mermas de las plantillas y formalizar su reclamación conjunta al Estado.