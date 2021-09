Los motivos por los que el PP no apoya la primera parte de la reforma de las pensiones

LEER MÁS Así cambiará la jubilación tras la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno

El Partido Popular considera que las medidas impulsadas por el Gobierno "ponen en riesgo" el futuro del sistema de pensiones y, con ellas, "la quiebra puede estar más cerca que lejos".

De hecho, los populares quieren que el Congreso tumbe la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones, impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por considerar que con esta reforma se pone en riesgo la viabilidad futura del sistema.

Enmienda a la totalidad

Para ello, los 'populares' han registrado en la Cámara Baja una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que defenderán este jueves ante el Pleno del Congreso con el fin de devolver al Gobierno la iniciativa.

Motivos del PP para no apoyar esta primera parte de la reforma

La enmienda reza: "Es una reforma deficiente con medidas que no se ajustan al espíritu del Pacto de Toledo, que no cumple expectativas, no garantiza la sostenibilidad del sistema y es contraria a los intereses de los españoles".

El PP explica en esta enmienda que esta reforma de las pensiones "ignora la sostenibilidad del sistema y aplaza las decisiones de calado", por lo que la denomina "reforma por fascículos".

Derogación del factor de sostenibilidad

En el texto, el Partido Popular critica al Gobierno por derogar el factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013, algo que no llegó a entrar en vigor y que suponía un ajuste a la baja en el cálculo de las nuevas pensiones según la esperanza de vida.

"Esta reforma olvida a los jóvenes"

Los populares consideran que esta reforma "olvida a los jóvenes", por no prever medidas para garantizar las pensiones del futuro, y critica la derogación de las principales medidas del Gobierno de Rajoy sin ninguna alternativa.

Acusan al ministro Escrivá de "opacidad y falta de rigor"

"Esta forma de legislar y la opacidad que implica el secretismo de este nuevo mecanismo es de una falta de rigor sin precedentes", critican desde el Partido Popular, que creen que el Gobierno pretende que se apoye una reforma sin tan siquiera revelar su contenido.

Con todo, la enmienda señala también que el proyecto de ley tiene aspectos que considera "positivos", toda vez que emana de las recomendaciones del Pacto de Toledo ."No diferimos de los mismos en términos generales por la lealtad que desde el PP hemos demostrado siempre al Pacto de Toledo y a lo acordado en el seno del mismo", señalan los populares en el texto.

Aspectos de la reforma que el PP pone en valor

Los populares ponen en valor la revalorización anual de las pensiones con base en el IPC y las propuestas para acercar de manera voluntaria la edad efectiva de jubilación a la legal.

Primera parte de la reforma de las pensiones

La reforma del sistema de pensiones nace del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, y es la primera pata de la reforma comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación para la recepción de fondos.

Con esta primera parte de la reforma, el Gobierno presenta las medidas de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación, establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado y deroga el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit.

La primera parte de la reforma integral del sistema público de pensiones, a expensas de continuar su negociación con los agentes sociales, y esgrime que tiene origen en las renovadas recomendaciones del Pacto de Toledo. Estas recomendaciones, avaladas en el Congreso, fueron respaldadas por el PP.

Escrivá critica al PP por su enmienda a la totalidad

Durante su entrevista este miércoles en 'Más de uno' con Carlos Alsina, el ministro Escrivá fue muy crítico con la "desquiciada" reforma del PP de 2013, que condenaba a los pensionistas a ver revalorizada su pensión sólo un 0,25% cada año y a perder así poder de compra. Además, ha advertido de que el factor de sostenibilidad planteado en dicha reforma provocaba pérdidas en la cuantía de la pensión, "penalizando extraordinariamente a los jóvenes".

El ministro dijo que con una reforma "bien pergeñada", que es fruto del acuerdo social, que está avalada por Bruselas y que sigue las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, el ministro no entiende por qué el PP, que votó a favor de dichas recomendaciones, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de las pensiones.

"Me produce mucha tristeza. No voy a desvelar las conversaciones que he tenido en privado, pero me produce perplejidad. A ver quién del PP defiende este jueves la enmienda. Tendríamos que tirar de hemeroteca y ver lo que han dicho en el Pacto de Toledo durante estos meses, aparte de lo que me ha dicho a mi la jerarquía del PP en privado", señaló.