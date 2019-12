Monedero cree que habrá un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos porque "todas las partes quieren"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha argumentado que cree que habrá finalmente un gobierno entre socialistas y Unidas Podemos porque ahora hay "más sentido común", "todas las partes quieren" y ERC "ha entendido que la vía unilateral no va a ningún lado"

"Hemos hecho un esfuerzo enorme por que en poco tiempo tengamos un gobierno y que pueda entrar por fin una fuerza más a la izquierda que la socialista, que no debe dinero a bancos, crítica con la política de autoridad de la Unión Europea y que no tiene miedo a hablar de las necesidades de la gente por encima de las multinacionales", ha puesto en valor.

Así lo ha puesto de manifiesto Juan Carlos Monedero este sábado durante la inauguración de la sede provincial de la formación morada en Ciudad Real, ubicada en la calle Ramón y Cajal.

Un Monedero que ha aseverado que el PSOE también se ha dado cuenta de que hacer "guiños" al PP y a Ciudadanos es "contrario a su condición socialista". Para el cofundador de Podemos, "la sintonía es buena porque las relaciones entre PNV, ERC, PSOE y Podemos facilita el acuerdo para superar la etapa de corrupción del PP y superar esta apelación al odio entre españoles de la extrema derecha".

Sin embargo, ha dicho que en el futuro "no hay nada escrito, ni varitas, ni bolas" y que, por el momento, lo que hay es "voluntad de hablar". Eso sí, ha concluido en este sentido que "cuanto más tarde en formarse el gobierno, más barbaridades va a decir la derecha".

Finalmente, sobre este asunto, ha dicho que en España se vive actualmente un momento "histórico" en el que "no se puede permitir" que la "extrema derecha canalice el enfado de la gente en el discurso del odio". Esto, ha explicado que "puede hacer mucho daño".

Preguntado sobre estas terceras elecciones, Monedero ha dicho que el PSOE "pensó" que podía ganar votos "de la izquierda y la derecha", pero "no se asentaron puentes y la extrema derecha se creció".

De otra parte, ha asegurado que, una vez se forme el nuevo gobierno, a Podemos se le abrirán cuatro grandes retos que ha ejemplificado en gestión gubernamental, fracción parlamentaria, construir el programa del programa y sus mecanismos internos y la ciudadanía y la relación de esta con el Gobierno". Es decir, ha agregado, "el partido tiene que tener una pierna en instituciones y otra en donde la gente tiene sus problemas".

CÍRCULOS "ABANDONADOS"

Monedero se ha referido también a la situación interna Podemos y ha asegurado que el "gran déficit" de este partido han sido los círculos. "Nos hemos desangrado para entrar en el Gobierno de España pero hemos desatendido lo que podría hacer de Podemos algo diferente, que son los Círculos", ha reflexionado.

Sobre lo anterior ha añadido que, a su juicio, Podemos no puede ser "un partido solo de medios de comunicación y redes sociales, que son esenciales, pero luego hay elecciones locales y autonómicas y si no hay implantación territorial no existes" como formación.