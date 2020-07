El ministro de Justicia afirma que sí hubo un comité científico durante la crisis del coronavirus

Tras decir el Gobierno que no existió

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que sí hubo un comité científico que gestionó la crisis del coronavirus durante la pandemia y guió las decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desmiente de esta manera la información manifestada por el Consejo de Transparencia al Defensor del Pueblo que indicaba que nunca hubo dicho Comité de Expertos durante la desescalada.

Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, respondió a una consulta hecha por el PP -tras no responder el Gobierno a cuáles eran los nombres de dicho Comité- diciendo que no existió "ningún Comité de Expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades" y que decidiera sobre qué territorios podían avanzar o no de fase en la desescalada. Según la información, las decisiones las tomó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministro Campo ha respondido que "es perderse en las ramas de los árboles. Creo que ha habido un comité científico. Se ha conocido, se ha visto, se ha palpado. Es el que ha estado asesorando permanentemente, con inspectores de la OMS. Creo que si algo ha caracterizado a este Gobierno es que cada camino ha estado siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias. Ese comité científico ha existido y ha estado alentando cada movimiento cada dia".

Seguro que te interesa:

Pedro Sánchez, el 9 de mayo: "Estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad"

El Gobierno admite ahora que no hubo un comité de expertos para la desescalada