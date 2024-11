Mazón se plantea una dimisión en diferido: las palabras de Feijóo que llevan a pensarlo

Carlos Mazón rendirá cuentas en Les Corts este viernes a partir de las 10:00 horas por su gestión de la Dana. Se trata de una comparecencia solicitada a petición propia para dar explicaciones y en la que se rumorea que depurará responsabilidades destituyendo ados conselleras del actual Govern: Salomé Pradas, responsable de Interior, y Nuria Montes, de Industria y autora de la polémica frase acerca de los familiares de víctimas.

¿Dimisión en diferido?

Sobre el papel, y según fuentes del PP, el presidente Mazón no tiene intención de dimitir. Sin embargo, algunos analistas han aventurado que podría presentar algún tipo de "dimisión en diferido", sobre todo a raíz de las declaraciones que realizó este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo:

"Estemos atentos a lo que va a decir, a los compromisos que va a adoptar. Le aseguro que después de esa comparecencia, habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política", declaró.

Según publica el diario La Razón, el PP habría aconsejado a Carlos Mazón una dimisión en diferido y que gane tiempo con la reconstrucción, es decir, anunciar que más adelante dejaría el cargo y que ahora no dimitiría por responsabilidad: "Una dimisión en diferido te permite quedarte a gestionar la reconstrucción. Ganas autoridad, y pones el balón en el tejado de Sánchez. Y en el 2027 la vida puede ser muy diferente, sobre todo si haces una buena reconstrucción en estos tres años", explican.

¿Presentará Mazón una dimisión en diferido?

Juanma Moreno no contempla una dimisión de Mazón "ni en vivo ni en diferido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no contempla una dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "ni en vivo, ni en diferido": "Cuando un cirujano está operando con el paciente abierto no puede renunciar a esa actividad aunque la operación haya empezado mal".

Moreno ha dicho que Mazón tendrá que tomar las decisiones que considere "oportunas" porque ante una situación como la ocurrida hace falta hacer "un examen", pero no ve necesario que el presidente valenciano tenga que dimitir.

Ha explicado en Onda Cero que, en la única conversación que ha tenido con él, no le ha trasladado ningún interés en dimitir y ha opinado que tendrá que tomar las decisiones "oportunas" en torno a su equipo.

El jefe del Ejecutivo andaluz entiende que ante esta catástrofe "todos" tienen que hacer un "examen de conciencia" y analizar los servicios de emergencia y en qué se ha fallado.

Tertulia en 'Más de uno'

Ainhoa Martínez, Toni Bolaño y Casimiro García Abadillo analizan en 'Más de uno' esta opción que se le estaría planteando a Carlos Mazón. Martínez asegura que no entiende qué confort pueden encontrar los ciudadanos en el cese de algunas conselleras como "cortafuegos autoexculpatorios" para "no asumir en primera persona y sí en segundas personas la responsabilidad por una mala gestión".

"La dimisión en diferido no la entiendo desde el punto de vista de que si asumes que no has gestionado bien la catástrofe como para tener que marcharte, tengas la legitimidad de quedarte a gestionar la reconstrucción, que es clave ahora mismo, lo que les importa a los que lo han perdido todo. No se puede trabajar sobre el pasado, pero sí sobre el futuro. En el momento en el que asumes que te tienes que marchar, cuanto antes lo hagas, mejor", explica.

"Todo es una partida de ajedrez"

Por su parte, Casimiro García Abadillo considera que la lección que hemos aprendido es que en una situación de emergencia, el Gobierno y la oposición tienen que trabajar juntos, al contrario de lo que está sucediendo con la tragedia de Valencia, ya que Feijóo y Sánchez no han hablado en estos 17 días desde que se produjo la catástrofe: "Todo lo que ocurra en el terreno político hay que interpretarlo como una partida de ajedrez. El PP no va a dejar caer a Mazón sin tirar otra pieza: Teresa Ribera".

Por último, Marta García Aller considera que tiene todo que ver con un cálculo de política interna de España "que no está claro en qué va a beneficiar a los españoles" porque supone "poner en jaque el nombramiento de la ministra que sería el cargo más poderoso para un español en una Comisión Europea que es de derechas y que es el símbolo de que populares y socialistas se entienden en la Unión Europea para evitar los avances de la ultraderecha en tiempos de Trump".