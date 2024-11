Cuándo habla Mazón por la gestión de la DANA: baraja cesar a dos consejeras

Las Cortes Valencianas han aplazado la comparecencia prevista de Carlos Mazón de este jueves. Con motivo de la alerta roja decretada por la AEMET por el riesgo de fuertes lluvias en la región, el pleno en el que el presidente de la Generalitat hablará sobre la gestión de la DANA pasa a ser este viernes a las 11:30 horas.

Mazón iba a intervenir este jueves para dar cuenta de la gestión de su ejecutivo ante la crisis provocada por la DANA, que ha dejado más de 215 víctimas y cuantiosos daños materiales en los pueblos afectados en la provincia de Valencia. El president hará su comparecencia 18 días después de la catástrofe y cuando muchos le señalan como principal responsable por la respuesta ante el temporal.

El foco está puesto en la explicación del envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la ciudadanía, que se realizó pasadas las 20:00 horas del pasado martes 29 de octubre, cuando el agua ya había inundado las zonas afectadas, y en la información de la que disponía el gobierno valenciano por parte de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la AEMET.

Los cambios en el gobierno que plantea Mazón

Mazón ha asegurado que será el punto de partida para "empezar a hablar de política", pero no se ha concretado el momento en el que hable de una posible remodelación de su ejecutivo, una crisis de gobierno que ha ido deslizando durante los últimos días, para afrontar las "nuevas circunstancias y retos" tras la catástrofe de la DANA. "Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del Consell a las labores de reconstrucción" es lo que ha venido señalando el 'president'.

En esta línea, tanto Mazón como la vicepresidenta Susana Camarero han emplazado en los últimos días a esta comparecencia para dar las pertinentes explicaciones sobre la gestión de la DANA. "Se va a detallar todo lo ocurrido el día 29, cada hora, cada mensaje, cada llamada, cada información recibida y, por lo tanto, cómo se actuó a partir de ahí", avanzó Camarero este martes. "Es importante contar qué ocurrió el día 29, pero también informar sobre cómo se va a remodelar la estructura del Consell" de cara a afrontar la "nueva realidad" tras la DANA, añadió.

Días antes, la vicepresidenta había descartado dimisiones "en este momento" en el seno del Gobierno valenciano, que está ahora centrado y "volcado" en la "recuperación" y en dar respuesta y ayudas a los municipios y personas afectadas. Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, avanzó que Mazón tiene intención de remodelar "pronto" su gobierno: "Me ha comunicado que se dan nuevas circunstancias, aparecen nuevos retos y hay que pensar en otro tipo de Consell".

La realidad es que ya este miércoles muchos medios de comunicación han comenzado a deslizar las intenciones de Mazón. Fuentes del Consell ya adelantan a El Confidencial, El Mundo o El País que el president cesará a dos consejeras: Salomé Pradas, responsable de Interior, y Nuria Montes, de Industria y autora de la polémica frase acerca de los familiares de víctimas.

Además, estas informaciones señalan que Mazón creará una Vicepresidencia de la Reconstrucción, con los esfuerzos centrados en las ayudas a los municipios y personas afectadas. Dichos medios también aseguran que Mazón no dimitirá, pese a las críticas que lleva en su mochila, como la comida que se produjo el mismo día de la crisis y que propició que el president llegara tarde a la reunión del CECOPI.

Mensajes cruzados con el Gobierno y respaldo del PP

La comparecencia de Mazón se produce en un contexto de cruce de declaraciones entre Gobierno de España y la Generalitat acerca de lo sucedido el pasado 29 de octubre y de la información que se intercambiaron entre ambas administraciones con vistas a activar una posible alerta y al despliegue y movilización de medios.

La última en pronunciarse ha sido Margarita Robles, quien ha recriminado a Mazón por encontrarse en una comida "mucho más tiempo de lo necesario para tomar decisiones" ante una "situación tan dramática".

Además, el pleno llega con el trasfondo del respaldo del PP a la gestión de Mazón. El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, defendió el martes que el 'president' de la Generalitat "ha dado la cara desde el primer instante" y es el "único que ha hecho autocrítica". mientras que el propio Mazón afirmó que se siente "respaldado", a pesar de muchas informaciones afirman que los populares se encuentran incómodos con la situación del president.

Minuto de silencio y sin límite de tiempo: así serán las explicaciones de Mazón

El pleno de Les Corts de este viernes se iniciará a las 11:30 horas con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA. Seguidamente, Mazón dispondrá de una intervención inicial sin límite de tiempo. A continuación, habrá réplicas de los cuatro grupos parlamentarios de menor a mayor representación (Vox, Compromís, PSPV y PP), con un máximo de 15 minutos cada uno.

Mazón volverá a tomar la palabra para responder a los grupos, de nuevo sin límite de tiempo. Los grupos dispondrán de otra contrarréplica de hasta un cuarto de hora cada uno. Por último, el jefe del Consell podrá contestar a los grupos parlamentarios para finalizar la sesión, una vez más sin límite de tiempo.

La oposición pedirá responsabilidades políticas

Desde la oposición, el PSPV y Compromís centrarán sus intervenciones en exigir responsabilidades políticas a Mazón y su gobierno por la gestión de la emergencia, mientras que Vox, además de criticar la "incompetencia" del Consell, también pondrá el foco en la actuación del Gobierno de España, al que acusa de haber tenido una "conducta criminal" en esta catástrofe.

De un lado, los socialistas subrayan que la comparecencia de Mazón debe servir para que "asuma su responsabilidad" y explique a los valencianos "qué era más importante que estar en la emergencia". No obstante, matizan que no pretenden "un pleno de crispación, sino de unidad, que es lo que necesitan ahora las víctimas, sus familias y los municipios afectados". Pero, puntualizan, esta unidad "no será un cheque en blanco" para el 'president' de la Generalitat.

Mientras, Compromís augura que Mazón ofrecerá "excusas de mal pagador" en su comparecencia pero pide "no desviar el foco" de cuál fue su responsabilidad el pasado 29 de octubre. "El relato se reduce a dos preguntas: dónde estaba el presidente de los valencianos el día de la catástrofe más grande que hemos sufrido y por qué la alarma se envió a las ocho de la tarde y no dos o tres o cuatro horas antes", han sostenido desde la coalición.

Por su parte, Vox considera que Mazón "tiene que dar muchas explicaciones, reconocer muchos errores y asumir todas las responsabilidades por la incompetencia" del Consell y le exigirá que "rectifique 180 grados" su gestión "incompetente y nefasta". Al margen de ello, también denunciará la "conducta criminal" del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, al que acusa de haber "traicionado y abandonado a los valencianos cuando más necesitábamos su ayuda".

Sin embargo, desde el PP aseguran que este jueves en Les Corts es "momento de hablar de recuperación, con planes concretos, con la ayuda de todos, también con la del Estado", y creen que en catástrofes de estas dimensiones "ya no puede haber color político", por lo que apelan a "dejar las diferencias a un lado para ayudar a los afectados y salir adelante".

Además, ante las críticas a Mazón, defienden que el presidente valenciano es "el primer dirigente político al mando de una administración que va a comparecer después de la DANA", al contrario que el presidente del Gobierno. "No consta que Sánchez lo vaya a hacer ni lo haya solicitado. Mazón acudirá a Les Corts para dar cuenta del trabajo realizado, desmentir bulos y hablar de futuro", sostienen.