Maribel Vilaplana rompe su silencio y detalla cómo fue la comida con Mazón: "No transmitió la sensación de que pasara algo"

Maribel Vilaplana ha roto su silencio. La periodista que comió con Carlos Mazón el pasado martes 29 de octubre, el día en el que la DANA arrasó la región valenciana, ha autorizado a una fuente para contar los primeros detalles acerca de este encuentro del que se ha hablado mucho tras la catástrofe natural que ha dejado más de 210 muertos y varias personas desaparecidas.

Según informa El País, la fuente autorizada por Vilaplana asegura que la comida se produjo en un reservado del restaurante El Ventorro entre las 15:00 y las 17:45 horas, y que Mazón habló "varias veces" por teléfono, aunque el president no dio muestra alguna de alarma: "Mazón no transmitió en ningún momento que estuviera pasando algo".

"(Vilaplana) se va a su casa y empieza a ser consciente de lo que ha pasado", afirma la fuente de la periodista, en referencia a la DANA que ya comenzaba a arrasar a esas horas los municipios valencianos. A esa hora, a la de la salida de Vilaplana, la periodista no es consciente de si Mazón abandona el establecimiento o permanece en el mismo. Cabe recordar que las informaciones sitúan a Mazón en el CECOPI más allá de las 19:30 horas, cuando la comida con Vilaplana habría acabado antes de las 18:00.

"Por favor, no me metas en esto", fueron las palabras que Vilaplana pronunció en una llamada posterior al presidente valenciano, la última conversación que mantuvieron después de la comida en El Ventorro. La fuente autorizada por Vilaplana confirma que en este encuentro efectivamente Mazón le ofreció la dirección de A Punt, aunque Vilaplana rechazó el puesto "por coherencia y convicción política, para no ser vinculada con el PP".

Los otros detalles de la comida: de la oratoria de Mazón a las dos copas de vino

Después de este ofrecimiento rechazado, Mazón pidió opinión a la periodista acerca del canal autonómico valenciano y también se habló sobre la oratoria y comunicación del president. "Ella sacó su ordenador y le mostró cómo se estructura un discurso. Le habló de oratoria", sostiene la fuente, que también señala los consejos que Vilaplana dio a Mazón: "Le dijo que tenía que hablar más en valenciano e hizo un análisis de sus discursos".

Pero no son los únicos detalles que han trascendido de este encuentro del que tanto se ha hablado tras la DANA. La fuente también ha comentado lo que hubo sobre la mesa aquel día: una botella y dos copas de vino, entradas para el centro de la mesa, como tomate con ventresca, setas de temporada y café y tarta para compartir. "No hubo gin-tonics", subraya la fuente de Vilaplana, destacando que el vino fue el único alcohol presente en aquella comida.

Una vez conocida la versión de Maribel Vilaplana, Mazón sigue sin ofrecer ningún detalle acerca de esta comida que tantas críticas le ha valido en un día crítico en Valencia. La oposición incluso ha pedido su dimisión por acudir al CECODI más allá de las 19:30 horas y mandar la alerta a los móviles de la ciudadanía pasadas las 20:00 horas, cuando ya era demasiado tarde.