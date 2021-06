Laura Borràs sobre los indultos: "Reparan una injusticia pero no son la solución política"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha celebrado en la cámara un acto junto a los miembros del Govern, en el que ha dado la bienvenida de nuevo a los 9 líderes independentistas indultados y ha recalcado que "ningún tribunal los hará renunciar a su tarea e ideas".

La líder de Junts ha destacado que "todo el país está de su lado" y ha recordado que "el Estado español podrá meter en la cárcel a 9 personas, pero no podrá acabar con el anhelo de libertad de millones de catalanes".

En relación con los indultos, Borràs se ha mostrado satisfecha y los ha calificado como "una reparación de una injusticia", no obstante, ha dejado claro que "no son una solución política", ya que esta pasa únicamente por "la amnistía y la independencia de Cataluña".

Forcadell solicita "la vuelta a casa de los exiliados"

Además de la número 2 de Puigdemont, también ha intervenido la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, una de los 9 presos del procés y Borràs le ha mandado todo su apoyo y ha lamentado que "fuera condenada por permitir un debate", así como ha indicado que "su labor es continuar la faena que ella comenzó".

Forcadell, por su parte, se ha mostrado alegre por su salida de prisión, pero "este sentimiento no es completo porque no estamos todos". Con este discurso, hacía referencia a los líderes "exiliados" que quieren "volver a casa y no pueden". También ha reivindicado la necesidad amnistía para que no haya "más represaliados".