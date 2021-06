Pere Aragonès ante los indultados: "Seguimos con el compromiso de lograr una república catalana"

LEER MÁS El Tribunal Supremo rechazar suspender cautelarmente los indultos del 'procés'

El President, Pere Aragonès, y el resto de miembros del Govern han recibido este lunes por la tarde a los excarcelados del 1-O en el Palau de la Generalitat, después de que la semana pasada obtuvieran el indulto por parte del Gobierno central.

Pere Aragonès ha recibido por primera vez a todos los indultados independentistas por el procés. El presidente catalán ha vuelto a dejar claro que su apuesta es la amnistía y la autodeterminación, un día antes de la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Presidente de la Generalitat: "El indulto no es suficiente"

Aragonès ha asegurado en este acto que los presos no deben pedir perdón por el 1-O porque no fue un delito. Por ello asegura que "seguirá luchando por la amnistía y la autodeterminación porque "el indulto no es suficiente". Además, ha recalcado que "seguimos con el compromiso de lograr una república catalana".

Reciben a los indultados

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, el secretario general de Junts y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, han llegado juntos la plaza Sant Jaume donde han sido recibidos por una decena de personas con banderas 'esteladas' a grito de 'Independencia'.

A las puertas del Palau de la Generalitat los han saludado Aragonès y el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, han posado juntos para una foto, y han entrado dentro de la sede del Ejecutivo catalán, donde han sido aplaudidos por trabajadores y cargos de la Generalitat.

A continuación, han subido hasta la Galería Gótica y en la Sala dels Diputats han sido recibidos por el resto de miembros del Govern, con quien han mantenido una reunión.